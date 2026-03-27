A cantora, compositora e produtora musical Bebé apresenta, no dia 18 de abril, em Piracicaba, sua cidade natal, um show inédito com as primeiras músicas de seu próximo álbum, Dissolução, com lançamento previsto para maio. A apresentação, gratuita e aberta ao público, será realizada no Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central. Os ingressos podem ser reservados pelo site da Mega Bilheteria.

Mais do que um simples show, a proposta da artista é transformar o espetáculo em um momento de escuta coletiva e imersiva, convidando o público a acompanhar o processo criativo do disco ainda em construção. A apresentação marca a primeira vez que essas canções serão compartilhadas fora do estúdio, antes mesmo de chegarem às plataformas digitais.

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Um show em processo