A cantora, compositora e produtora musical Bebé apresenta, no dia 18 de abril, em Piracicaba, sua cidade natal, um show inédito com as primeiras músicas de seu próximo álbum, Dissolução, com lançamento previsto para maio. A apresentação, gratuita e aberta ao público, será realizada no Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central. Os ingressos podem ser reservados pelo site da Mega Bilheteria.
Mais do que um simples show, a proposta da artista é transformar o espetáculo em um momento de escuta coletiva e imersiva, convidando o público a acompanhar o processo criativo do disco ainda em construção. A apresentação marca a primeira vez que essas canções serão compartilhadas fora do estúdio, antes mesmo de chegarem às plataformas digitais.
VEJA MAIS:
- IHGP lança livro póstumo de Leandro Guerrini neste sábado (28)
- Orquestra Barroca de Piracicaba lota estreia da temporada 2026
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Um show em processo
Pensado como uma abertura do próprio processo artístico, o espetáculo traz um formato que valoriza a experimentação e o improviso. No palco, as músicas ganham novas camadas a partir da troca entre as musicistas, em arranjos que ainda estão em desenvolvimento e que se transformam ao vivo, criando uma experiência única a cada execução.
O repertório inclui faixas inéditas como “Dissolução”, “Variante Estrelar” e “Compartilhando o Céu”, apresentadas pela primeira vez ao público. A proposta é oferecer uma vivência sensível, em que o espectador acompanha o nascimento e a evolução das canções.
A sonoridade do show reflete o universo do álbum, transitando entre momentos mais intimistas, conduzidos por voz e guitarra, e passagens mais expansivas, em que a banda se intensifica e explora diferentes texturas musicais.
Influências e formação inédita
Com influências que atravessam a canção brasileira, o jazz e o indie contemporâneo, o trabalho de Bebé se destaca pela construção de uma sonoridade orgânica e aberta à experimentação. A artista aposta em uma abordagem sensível e dinâmica, que privilegia a escuta e o diálogo entre os instrumentos.
A banda que acompanha o espetáculo reúne Bebé na voz e guitarra, Alana Ananias na bateria, Vanessa Ferreira no baixo e baixo acústico, Louise Woolley no piano, Lys Ventura nos DJs e samples, e Felipe Salvego na guitarra. Apesar de já ter colaborado com algumas das integrantes em outros momentos, esta será a primeira vez que o grupo se apresenta junto nessa formação.
O projeto conta com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, além da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura e Governo Federal.
SERVIÇO
Data: 18 de abril
Horário: 20h
Local: Teatro Erotídes de Campos
Endereço: Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Parque do Engenho Central, Piracicaba – SP
Entrada: Gratuita
Classificação indicativa: Livre