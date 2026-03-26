A Orquestra Barroca de Piracicaba inicia a temporada 2026 com uma proposta que vai além do palco: proporcionar ao público uma experiência mais próxima, sensível e imersiva da música barroca. A abertura da temporada acontece neste sábado (28), com duas sessões, às 18h e às 20h, na Società Italiana di Mutuo Soccorso, no centro de Piracicaba.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o regente Victor Travaglini adianta que a programação deste ano deve explorar a diversidade do período. “Esse ano iremos explorar as inúmeras formações musicais barrocas, e suas características estéticas e musicais”, afirma. A ideia é apresentar ao público diferentes possibilidades dentro do repertório barroco, evidenciando não apenas grandes compositores, mas também as nuances de formação e estilo que marcaram a época.

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Experiência imersiva e proximidade com o público