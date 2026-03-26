27 de março de 2026
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INGRESSOS ESGOTADOS

Orquestra Barroca de Piracicaba lota estreia da temporada 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
1º concerto de 2026 da Orquestra Barroca de Piracicaba vai lotar a Società Italiana.
1º concerto de 2026 da Orquestra Barroca de Piracicaba vai lotar a Società Italiana.

A Orquestra Barroca de Piracicaba inicia a temporada 2026 com uma proposta que vai além do palco: proporcionar ao público uma experiência mais próxima, sensível e imersiva da música barroca. A abertura da temporada acontece neste sábado (28), com duas sessões, às 18h e às 20h, na Società Italiana di Mutuo Soccorso, no centro de Piracicaba.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o regente Victor Travaglini adianta que a programação deste ano deve explorar a diversidade do período. “Esse ano iremos explorar as inúmeras formações musicais barrocas, e suas características estéticas e musicais”, afirma. A ideia é apresentar ao público diferentes possibilidades dentro do repertório barroco, evidenciando não apenas grandes compositores, mas também as nuances de formação e estilo que marcaram a época.

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Experiência imersiva e proximidade com o público

A abertura da temporada já reflete essa proposta. Segundo o regente, o formato do concerto foi pensado para criar uma relação mais direta entre músicos e plateia. Travaglini explica que a escolha por uma apresentação com público reduzido tem um propósito claro. “Nosso objetivo é dar ao público uma experiência bem mais imersiva sobre a potência da música de corte italiana”, destaca.

A intenção é valorizar detalhes sonoros e interpretativos que muitas vezes passam despercebidos em espaços maiores, reforçando a intensidade e a expressividade típicas do período barroco.

Preparação marcada por desafios e aprendizado

Nos bastidores, a preparação da orquestra também acompanhou esse espírito de aprofundamento artístico. O repertório escolhido trouxe desafios técnicos importantes, especialmente para o próprio regente. Victor comenta que o processo foi intenso, mas enriquecedor. “Preparamos esse repertório com muito carinho, foi pessoalmente bem desafiador pra mim devido à quantidade de solos que as peças possuem”, afirma.

Apesar das exigências, o clima durante os ensaios foi de leveza e troca. “Tenho certeza que nos divertimos e aprendemos muito com o processo, que é o objetivo interno que temos: fazer música com leveza e aprender ao máximo no processo”, completa.

A orquestra já adianta que a temporada seguirá com novas apresentações ao longo do ano, ampliando o contato do público com a música barroca. O concerto de abertura teve ingressos esgotados e, devido à capacidade reduzida do espaço, não haverá nova distribuição. A expectativa é que um novo espetáculo seja anunciado em breve.

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