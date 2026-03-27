Organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), a publicação reúne dezenas de crônicas escritas entre 1977 e 1979 e originalmente veiculadas no Jornal de Piracicaba. Os textos retratam episódios marcantes da cidade, desde a criação de estruturas como o matadouro e o mercado municipal até discussões políticas e temas delicados, como os enterramentos e a necessidade de um cemitério.

Piracicaba mergulha em suas próprias raízes neste sábado (28) com o lançamento da nova edição de A Semana na História, obra póstuma de Leandro Guerrini. O evento será realizado às 10h, no auditório do Senac Piracicaba (Rua Santa Cruz, 1148 - Bairro Alto), com entrada gratuita e distribuição de 120 exemplares ao público, mediante retirada de senha meia hora antes do evento.

Com olhar atento e linguagem envolvente, Guerrini — que assinava as crônicas como Léo Guerra — constrói narrativas baseadas em pesquisas históricas, muitas delas fundamentadas na antiga Gazeta de Piracicaba, jornal que circulou entre o final do século 19 e início do 20. O resultado é um passeio pelas décadas que moldaram a identidade da cidade, com destaque para o século 19.

A nova edição chega revisada e, pela primeira vez, ilustrada, ampliando a experiência de leitura. O livro conta ainda com apresentação de Samuel Pfromm Neto, reforçando o valor histórico e cultural da obra. Para o presidente do IHGP, Edson Rontani Júnior, o livro é uma referência constante. Segundo ele, trata-se de uma obra que convida à releitura e à redescoberta da história de Piracicaba a cada consulta.

O lançamento também contará com palestra de Fábio Müller Guerrini, neto do autor e professor titular da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Com trajetória consolidada na academia, ele deve abordar o legado intelectual e humano deixado por Guerrini.