A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na quarta-feira (25) a tabela detalhada do turno da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Integrante do grupo A14, o XV de Piracicaba estreará no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no dia 4 de abril, às 18h, diante do Nova Iguaçu. Na sequência, sempre aos sábados, o Nhô Quim visitará o Noroeste, receberá o Velo Clube e o Maricá e atuará fora de casa com o Sampaio Corrêa (o único jogo às 19h).

No returno, as ordens dos mandos de campo e a sequência dos encontros se invertem (as datas e os horários ainda serão confirmados), com as partidas sendo realizadas aos finais de semana. Na etapa inicial, a competição contará com 16 chaves, com seis clubes em cada uma delas. Encerrados os compromissos dentro dos próprios grupos, em turno e returno, os quatro primeiros colocados de cada um deles se classificarão para a segunda fase, quando o sistema eliminatório entrará em vigor.

Os times que chegarem à terceira etapa assegurarão, no mínimo, presença na próxima edição do certame, no ano seguinte. As quatro equipes que forem eliminadas nas quartas de final terão, ainda, a chance de acesso, pois haverá um playoff entre elas. Os quatro semifinalistas, assim como os dois vencedores dos playoffs, subirão para a Série C. O campeão, que será conhecido em 13 de setembro, ganhará também a vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil da próxima temporada.