A Receita Federal iniciou o período de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025. O prazo começou em 23 de março e segue até 29 de maio. Quem não enviar a declaração dentro do período está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.

Na região de Piracicaba, a expectativa é de que cerca de 406 mil declarações sejam entregues neste ano, de acordo com estimativa do órgão federal. O número considera 18 municípios atendidos pela área local e representa aumento em relação ao volume registrado no ano anterior.

Prazo de entrega e multa

O envio da declaração deve ser feito até 29 de maio, às 23h59. O contribuinte que perder o prazo estará sujeito à aplicação de multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74, podendo atingir até 20% do imposto devido.