O balanço apresentado pela diretoria da entidade sindical revela que, no ano de 2025, R$ 16 milhões de reais foram pagos em processos trabalhistas, aposentadorias e ações acidentárias, e sem o trabalhador pagar por honorários aos advogados.

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região conta com um atuante departamento Jurídico, que trabalha nos processos trabalhistas, audiências, sana as dúvidas dos trabalhadores e acompanha as negociações, tudo para proteger a categoria metalúrgica.

O departamento está instalado dentro da sede do Sindicato, e conta com experiente equipe jurídica. Segundo o presidente da entidade, Wagner da Silveira (Juca), é oferecido ao trabalhador respaldo e a dignidade preservada “Aqui, as leis são transformadas em proteção real e ainda sem o trabalhador pagar os honorários aos advogados. O que sem dúvida, é mais um ponto a favor que cai muito bem na conta do trabalhador”.

O Sindicato garante que todos os direitos que constam na Convenção Coletiva, sejam devidamente respeitados. Além do trabalho da diretoria nas empresas e toda a assistência oferecida também na sede, os advogados são estratégicos e um pilar essencial, já que a maior riqueza de uma empresa deve ser o capital humano, que são os trabalhadores, “Contar com um jurídico forte e bem estruturado não é apenas uma necessidade legal, mas uma vantagem competitiva diante de situações inadequadas, ou mesmo, de respeito a lei. E na verdade, todo o trabalhador por um motivo ou outro, irá em algum momento da sua jornada profissional precisar do apoio do Sindicato, e aqui estamos. Assim também como o nosso departamento Jurídico que faz um trabalho brilhante e que vibra quando ganha mais um processo a favor do trabalhador. Já o trabalhador por sua vez, se sente representado e até emocionado com a conquista”, ressalta Juca.

O Departamento Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região funciona na sede da entidade, na Rua Prudente de Moraes, 914, no Centro de Piracicaba.