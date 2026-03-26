Moradores do bairro Tatuapé, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o acúmulo de lixo em um trecho entre a Rua Lins e a Avenida Itararé.

De acordo com os relatos, resíduos vêm sendo descartados de forma irregular no local, formando um ponto de concentração de lixo ao longo da via. A situação, segundo os moradores, tem afetado a rotina de quem vive nas proximidades e de pessoas que circulam pela região.

Ainda conforme os relatos, o volume acumulado tem provocado odor que alcança o interior das residências próximas. Moradores afirmam que, em determinados períodos do dia, não conseguem manter portas e janelas abertas por conta da situação.