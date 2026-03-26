Moradores do bairro Tatuapé, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o acúmulo de lixo em um trecho entre a Rua Lins e a Avenida Itararé.
De acordo com os relatos, resíduos vêm sendo descartados de forma irregular no local, formando um ponto de concentração de lixo ao longo da via. A situação, segundo os moradores, tem afetado a rotina de quem vive nas proximidades e de pessoas que circulam pela região.
Ainda conforme os relatos, o volume acumulado tem provocado odor que alcança o interior das residências próximas. Moradores afirmam que, em determinados períodos do dia, não conseguem manter portas e janelas abertas por conta da situação.
Além do impacto no dia a dia, há preocupação com possíveis consequências relacionadas à saúde e à presença de animais atraídos pelos resíduos. Moradores que vivem na região também relatam dificuldades de circulação em parte do trecho, devido ao espaço ocupado pelo lixo.
Moradores informaram que o descarte ocorre de forma frequente e que a situação tem se mantido ao longo do tempo. Segundo eles, já houve tentativas de solicitar providências para a limpeza da área e medidas para evitar novos descartes.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou as alegações dos moradores.
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