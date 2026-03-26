27 de março de 2026
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VÍDEO: Moradores denunciam “lixão” em rua de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com os relatos, resíduos vêm sendo descartados de forma irregular no local, formando um ponto de concentração de lixo ao longo da via
De acordo com os relatos, resíduos vêm sendo descartados de forma irregular no local, formando um ponto de concentração de lixo ao longo da via

Moradores do bairro Tatuapé, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o acúmulo de lixo em um trecho entre a Rua Lins e a Avenida Itararé.

De acordo com os relatos, resíduos vêm sendo descartados de forma irregular no local, formando um ponto de concentração de lixo ao longo da via. A situação, segundo os moradores, tem afetado a rotina de quem vive nas proximidades e de pessoas que circulam pela região.

Ainda conforme os relatos, o volume acumulado tem provocado odor que alcança o interior das residências próximas. Moradores afirmam que, em determinados períodos do dia, não conseguem manter portas e janelas abertas por conta da situação.

Além do impacto no dia a dia, há preocupação com possíveis consequências relacionadas à saúde e à presença de animais atraídos pelos resíduos. Moradores que vivem na região também relatam dificuldades de circulação em parte do trecho, devido ao espaço ocupado pelo lixo.

Moradores informaram que o descarte ocorre de forma frequente e que a situação tem se mantido ao longo do tempo. Segundo eles, já houve tentativas de solicitar providências para a limpeza da área e medidas para evitar novos descartes.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou as alegações dos moradores.

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