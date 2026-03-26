Moradores do bairro Tatuapé, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na Rua Guararema, na esquina com a Rua Iguapé.

De acordo com os relatos, buracos ao longo da via têm prejudicado o trânsito de veículos e a circulação de motoristas. Segundo os moradores, a situação tem gerado dificuldades no deslocamento diário, além de riscos de danos a veículos.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde de quarta-feira (25) e constatou as condições apontadas. No trecho indicado, foram identificados pontos com desgaste no asfalto, o que interfere no fluxo de veículos.