27 de março de 2026
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ALÔ, PREFEITO!

Buracos tomam conta de rua e revoltam moradores em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com os relatos, buracos ao longo da via têm prejudicado o trânsito de veículos e a circulação de motoristas
De acordo com os relatos, buracos ao longo da via têm prejudicado o trânsito de veículos e a circulação de motoristas

Moradores do bairro Tatuapé, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na Rua Guararema, na esquina com a Rua Iguapé.

De acordo com os relatos, buracos ao longo da via têm prejudicado o trânsito de veículos e a circulação de motoristas. Segundo os moradores, a situação tem gerado dificuldades no deslocamento diário, além de riscos de danos a veículos.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde de quarta-feira (25) e constatou as condições apontadas. No trecho indicado, foram identificados pontos com desgaste no asfalto, o que interfere no fluxo de veículos.

Quem mora ou transita pela região afirma que o problema não é recente e que já foram feitos pedidos por reparos. Ainda segundo os relatos, em dias de chuva, a água se acumula nos pontos mais afetados, o que dificulta a visualização dos buracos e amplia o risco de ocorrências no trânsito.

Comerciantes próximos também relatam impacto na rotina, com dificuldade de acesso de clientes e fornecedores. Motoristas que utilizam a via como rota alternativa dizem que têm buscado caminhos diferentes para evitar o trecho.

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