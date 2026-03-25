Sra. Aracy da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Rolindo Pinto e da Sra. Anna Ephigenia do Carmo, era viúva do Sr. Antonio Sebastião da Silva; deixa os filhos:Dulce Helena da Silva; Antonio Roberto da Silva, falecido; Ana Cecilia da Silva, falecida; Neusa Maria da Silva; Sebastião Antonio da Silva Neto, falecido; Lucia Cristina da Silva; Claudio José da Silva e Paulo Henrique da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Euclides Rosa Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. João Rosa da Silva e da Sra. Bertulina Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Valdina do Nascimento e Silva; deixa os filhos: Noemia Rosa da Silva Santos, casada com o Sr. Osvaldo Alves dos Santos; Paulo Rosa da Silva, casado com a Sra. Maria Marleide de Lima da Silva; Nerci Nascimento da Silva Santos, casada com o Sr. Orlando Alves dos Santos; Eugenio Nascimento e Silva e Eurico Nascimento Silva, casado com a Sra. Marcia Regina Machado Silva. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Francisco Gama

Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Bueno Gama. Era filho do Sr. Manoel Gama e da Sra. Hortencia dos Anjos Gama, falecidos. Deixa as filhas: Andreia Gama Poli casada com Nadir Poli; Adriana Gama de Oliveira viúva de Reginaldo Arruda de Oliveira; Luciana Gama Caprioli casada com Ronaldo Caprioli. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.