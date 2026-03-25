Sra. Aracy da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Rolindo Pinto e da Sra. Anna Ephigenia do Carmo, era viúva do Sr. Antonio Sebastião da Silva; deixa os filhos:Dulce Helena da Silva; Antonio Roberto da Silva, falecido; Ana Cecilia da Silva, falecida; Neusa Maria da Silva; Sebastião Antonio da Silva Neto, falecido; Lucia Cristina da Silva; Claudio José da Silva e Paulo Henrique da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Euclides Rosa Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. João Rosa da Silva e da Sra. Bertulina Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Valdina do Nascimento e Silva; deixa os filhos: Noemia Rosa da Silva Santos, casada com o Sr. Osvaldo Alves dos Santos; Paulo Rosa da Silva, casado com a Sra. Maria Marleide de Lima da Silva; Nerci Nascimento da Silva Santos, casada com o Sr. Orlando Alves dos Santos; Eugenio Nascimento e Silva e Eurico Nascimento Silva, casado com a Sra. Marcia Regina Machado Silva. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Gama
Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Bueno Gama. Era filho do Sr. Manoel Gama e da Sra. Hortencia dos Anjos Gama, falecidos. Deixa as filhas: Andreia Gama Poli casada com Nadir Poli; Adriana Gama de Oliveira viúva de Reginaldo Arruda de Oliveira; Luciana Gama Caprioli casada com Ronaldo Caprioli. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Eloir Alves Francor
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. João Alves Francor e da Sra. Jesus Lemes, era viúvo da Sra. Adelaide de Maia Francor; deixa os filhos: Fatima de Jesus Maia Francor de Lima; Honorato Aparecido Maia Francor; João Maia Francor; Luiz Aparecido Maia Francor e Antonio Aparecido da Maia Francor, falecido. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Ricardo Damasceno
Faleceu dia 24/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade. E era filho do Sr. Raimundo Santana Damasceno da Sra. Maria Helena Sacchi Damasceno, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Damasceno, casado Maynara Maluf, Mariana Morais Damasceno. Deixa neta: Marina Damasceno, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Marafon
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha do Sr. Antonio Marafon, falecido e da Sra. Theresa Sansão Cardoso, era casada com o Sr. Marluir Silva Santos; deixa os filhos: Jose Roberto Gonsales Junior; Fernanda Aparecida Gonsales Perim; Paola Roberta Marafon Leite e Monica Marafon Santos Toledo. Deixa o neto Lucas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Pedroso de Oliveira e da Sra. Georgina de Jesus, era viúva do Sr. Francisco Rosa da Silva; deixa os filhos: Maria Aparecida Pedroso do Carmo Silva, casada com o Sr. Valmir Dutra da Silva; Fatima Rosa de Carvalho, casada com o Sr. Francisco de Carvalho; Celso do Carmo Pedroso e Nilton Rosa da Silva, falecido. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 14h30 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosalia Parazi Bressam
Faleceu dia 24/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade era viúva do Sr. Milton Bressam. Era filha do Sr. Alberto Parazi e da Sra. Joana Rossi, falecidos. Deixa filhos: Maria Aparecida Bressam Cezarin casada com Ivair Antonio Cezarin; Marines Bressam Rocha de Lima casada com Antonio Marcos Rocha de Lima; Meris Juciana Bressam Cezarino casada com Osmil Orlando Cezarino; Milton Sergio Bressam casado com Ana Paula Berlanga Bressam; Magali Regina Bressam casada com Lucas Piovezan. Deixa netos, bisnetos, familiares. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Mombuca e seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Mombuca, seguindo para a referida necópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Teresinha Maria de Menezes Silva
Faleceu dia 24/03/2026 na cidade de Iracemápolis aos 94 anos de idade e era casada com o Sr. Guilherme Pereira da Silva. Era filha do Sr. Manoel Pedro de Menezes e da Sra. Antonia Vitalina do Nascimento, falecidos. Deixa os filhos: Nêlha Maria Pereira de Menezes Martins casada com Luiz Roberto Martins; Neide Pereira de Menezes Bassan casada com Gilberto Antonio Bassan; Ana Rosa Pereira de Menezes; Guilherme Pereira da Silva Filho casado com Areda La Montanha da Silva; Rejane Maria Menezes viúva de Darci Teixeira; Neli Menezes da Silva Mello casada com Adimilson de Mello; Genival Pereira da Silva; Gilberto Pereira da Silva casado com Simone Sinico da Silva. Deixa netos, bisnetos e demais familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem - Thiago Sousa Silva
Faleceu dia 24/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 24 anos de idade. Era filho do Sr. José Silva Amaro e da Sra. Simone Sousa Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia Americo de Paula Ribeiro
Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 65 anos de idade e era casada com o Sr. Lazaro Domingos Ribeiro. Era filha do Sr. Benedito Americo de Paula e da Sra. Maria Gomes de Paula, falecidos. Deixa os filhos: Sabrina Americo de Assis; Fabiana America de Paula. Deixa os enteados: Alexandre Aparecido Ribeiro e Alessandra Aparecida Ribeiro Barbosa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório na Capela da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.