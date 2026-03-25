Recentemente, alguém perguntou – talvez, perguntando-se – porque amar Piracicaba. A reação do outro foi de surpresa: “Como não amar Piracicaba?” Pois, a explicação estava no secular pensamento: “Ninguém ama aquilo que não conhece”. Logo, apenas não ama Piracicaba aquele que não a conhece. E não se trata de conhecimento no sentido filosófico, científico. Mas, saber do que ou de quem se trata, de ter, pelo menos, ideia daquilo que é, de onde está, de uma história de que faz parte.

Encantador, o versejar de Fernando Pessoa: “... o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia/Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.”

Deveria ser-nos exemplar. Para também cantarmos que “nem o Nilo, nem o Amazonas são mais belos do que o rio que corre pela aldeia de Piracicaba. Porque o Nilo e o Amazonas não são o rio que corre em nossa aldeia”.