Não é mais bandido correndo da polícia, é quase uma empresa: tem setor, tem hierarquia e, se bobear, até cafezinho na reunião.

Dizem por aí que crime não compensa. No caso Master, compensa sim, desde que venha com planejamento, padrinho forte e aquele “jeitinho” bem lubrificado.

Mas vamos direto ao ponto: o que é corrupção? Falando claro, é meter a mão no que é de todo mundo e dar um jeito de sair bonito na foto. É quando quem deveria cuidar vira cúmplice, quem deveria fiscalizar finge que não viu e quem rouba ganha até respeito em certos círculos. Já estratégia é o plano, o mapa do caminho. Quando junta os dois, vira algo mais sofisticado: não é só roubar, é saber como roubar… e escapar depois.

E o tal do caso Master entra aí como uma aula prática, dessas que ninguém pediu, mas todo mundo paga. Nada de improviso. O negócio é bem armado: junta operador, facilitador, investidor esperto (ou ganancioso), e monta-se a engrenagem. Promessa de lucro fácil? Tem. Conversa bonita? Também. E gente acreditando que descobriu o segredo da riqueza? Aos montes.

A sacada mais esperta é simples: quanto mais gente dentro, melhor. Não é espírito de equipe, é proteção mesmo. Porque quando todo mundo tem um pedacinho da culpa, ninguém quer abrir o bico. Fica aquele silêncio conveniente, tipo roda de amigos onde todo mundo sabe do erro, mas ninguém comenta pra não sobrar pra si.