Segundo o presidente do IHGP, Edson Rontani Júnior, o jornal foi durante anos o único impresso da cidade, cobrindo acontecimentos do período do Império até a década de 1930. “A Gazeta é uma base rica para teses, artigos e livros publicados em Piracicaba”, explica. Ele ressalta que o acesso físico ao jornal estava suspenso, já que muitos exemplares, com mais de 140 anos, são frágeis e se deterioram com o tempo.

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) lança neste sábado (28) o projeto “Gazeta de Piracicaba Digital”, que coloca à disposição do público, de forma gratuita, o jornal que circulou na cidade entre 1882 e 1938. A iniciativa permite consultas online e download de páginas, transformando um acervo histórico em fonte acessível de informação para pesquisadores, estudantes e curiosos da história local.

A digitalização do acervo começou no final dos anos 2010 e só agora se concretizou graças à parceria com a FEALQ – Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que apoiou financeiramente o projeto. O trabalho foi realizado em conjunto com a ERJ Comunicações, especializada em processos digitais de comunicação e publicidade. Gabriel de Godoy Rontani, responsável pela execução do processo, compartilha a emoção de navegar nas páginas antigas: “É viajar no tempo, vendo anúncios e notícias de pessoas e instituições que marcaram a cidade e o país”.

O projeto será apresentado às 10h no Senac Piracicaba, durante o lançamento do livro “A Semana na História”, obra póstuma de Leandro Guerrini, que se inspirou fortemente nas informações da Gazeta.

Fundado por Vitalino Ferraz do Amaral e José Gomes Xavier de Assis, o jornal contava com uma diagramação avançada para a época, colunas concisas e bem organizadas, e circulação às terças, quintas e domingos. Ao longo de sua história, recebeu contribuições de nomes importantes como José Bicudo de Aguirra, Tibério Lopes de Almeida e António de Moraes Barros, entre outros. A primeira edição data de 10 de junho de 1882, com “Assis & Ferraz” como proprietários, e o jornal circulou até 1938.