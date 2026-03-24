26 de março de 2026
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ACESSO À CULTURA

Biblioteca virtual gratuita pode sair do ar por falta de acessos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
O portal Domínio Público, do Ministério da Educação, disponibiliza gratuitamente obras literárias, músicas, vídeos e materiais educativos.
O portal Domínio Público, do Ministério da Educação, disponibiliza gratuitamente obras literárias, músicas, vídeos e materiais educativos.

Uma das maiores iniciativas de democratização do acesso à cultura no Brasil pode estar em risco. O portal Domínio Público, mantido pelo Ministério da Educação, oferece gratuitamente um vasto acervo de obras literárias, músicas, vídeos e materiais educativos, mas enfrenta a possibilidade de ser desativado por falta de acessos.

Criado para ampliar o acesso ao conhecimento, o site reúne conteúdos que vão de grandes clássicos da literatura a produções audiovisuais. Entre os destaques, estão obras de Leonardo da Vinci, poemas de Fernando Pessoa, textos de Machado de Assis e títulos consagrados como Divina Comédia. Além disso, o portal disponibiliza músicas em alta qualidade, histórias infantis e vídeos educativos, incluindo conteúdos da TV Escola. Só na área de literatura portuguesa, por exemplo, são centenas de obras acessíveis ao público.

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Como evitar o fim da plataforma

Apesar da relevância, a baixa procura tem colocado o projeto em situação delicada. A possível descontinuação levanta um alerta sobre o uso (ou a falta dele) de ferramentas públicas voltadas à educação e à cultura. Especialistas e usuários defendem que a melhor forma de manter iniciativas como essa ativas é simples: acessar, utilizar e divulgar. O incentivo ao uso não apenas preserva o acervo, como também fortalece o acesso democrático ao conhecimento.

Para explorar o conteúdo, basta acessar o site oficial (CLIQUE AQUI). Mais do que um acervo digital, a plataforma representa uma oportunidade de ampliar repertórios, incentivar a leitura e aproximar diferentes públicos da cultura, sem custo algum.

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