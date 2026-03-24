Uma das maiores iniciativas de democratização do acesso à cultura no Brasil pode estar em risco. O portal Domínio Público, mantido pelo Ministério da Educação, oferece gratuitamente um vasto acervo de obras literárias, músicas, vídeos e materiais educativos, mas enfrenta a possibilidade de ser desativado por falta de acessos.

Criado para ampliar o acesso ao conhecimento, o site reúne conteúdos que vão de grandes clássicos da literatura a produções audiovisuais. Entre os destaques, estão obras de Leonardo da Vinci, poemas de Fernando Pessoa, textos de Machado de Assis e títulos consagrados como Divina Comédia. Além disso, o portal disponibiliza músicas em alta qualidade, histórias infantis e vídeos educativos, incluindo conteúdos da TV Escola. Só na área de literatura portuguesa, por exemplo, são centenas de obras acessíveis ao público.

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