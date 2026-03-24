A comunidade Vila Sônia, um lugar alegre, foi tomado por um silêncio inquietante na Praia Grande, no litoral paulista. Entre casas simples e vizinhos acostumados à rotina familiar, o encontro de duas crianças mortas febre de uma carro na madrugada desta segunda-feira (23), deixou marcas profundas e perguntas sem resposta.

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Henry Miguel, de apenas 4 anos, e Pedro Henrique, de 6, desapareceram no domingo (22) em questão de minutos. Os dois primos brincavam do lado de fora da casa da avó quando, de forma repentina, sumiram sem deixar rastros. A mulher contou que havia entrado por um breve instante para beber água — tempo suficiente para que o cenário mudasse completamente ao retornar.