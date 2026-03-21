José Coral é um executivo com sólida trajetória na gestão hospitalar e atualmente está à frente do HFC Saúde, uma das instituições filantrópicas mais relevantes do interior paulista. Com mais de 60 anos de atuação no associativismo, José Coral está a frente do HFC Saúde e tem conduzido um ciclo importante de expansão, modernização e fortalecimento da cultura assistencial da instituição, sempre com foco na qualidade, segurança do paciente e atendimento humanizado. É casado e pai de três filhos, conciliando a vida familiar com a responsabilidade de liderar uma instituição que é referência regional em saúde. Sob sua liderança, o HFC Saúde conquistou certificações de excelência, ampliou serviços de alta complexidade e consolidou projetos estruturantes como o HFC PED, HFC Materno e o Centro de Desenvolvimento Realístico.

1) Ao completar 59 anos, quais os principais marcos da trajetória do HFC Saúde e o que diferencia a instituição hoje na região?

Ao longo desses 59 anos, o HFC Saúde construiu uma história baseada no cuidado, na responsabilidade social e na constante evolução. Entre os principais marcos, destacam-se a ampliação da estrutura hospitalar, a consolidação como referência no atendimento ao SUS e, mais recentemente, os investimentos em tecnologia e especialidades de alta complexidade. Hoje, o que nos diferencia é a capacidade de unir excelência técnica, inovação e humanização, mantendo nosso compromisso filantrópico e atendendo com qualidade todos os pacientes, independentemente da origem.

2) Sendo um hospital filantrópico com forte atuação no SUS, quais são os principais desafios?

O grande desafio é equilibrar três pilares: qualidade assistencial, sustentabilidade financeira e ampliação do acesso. O SUS é essencial para a população, mas exige gestão eficiente e constante otimização de recursos. Trabalhamos diariamente para manter o padrão de excelência, mesmo diante de limitações orçamentárias, buscando parcerias, inovação e eficiência operacional.