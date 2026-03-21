José Coral é um executivo com sólida trajetória na gestão hospitalar e atualmente está à frente do HFC Saúde, uma das instituições filantrópicas mais relevantes do interior paulista. Com mais de 60 anos de atuação no associativismo, José Coral está a frente do HFC Saúde e tem conduzido um ciclo importante de expansão, modernização e fortalecimento da cultura assistencial da instituição, sempre com foco na qualidade, segurança do paciente e atendimento humanizado. É casado e pai de três filhos, conciliando a vida familiar com a responsabilidade de liderar uma instituição que é referência regional em saúde. Sob sua liderança, o HFC Saúde conquistou certificações de excelência, ampliou serviços de alta complexidade e consolidou projetos estruturantes como o HFC PED, HFC Materno e o Centro de Desenvolvimento Realístico.
1) Ao completar 59 anos, quais os principais marcos da trajetória do HFC Saúde e o que diferencia a instituição hoje na região?
Ao longo desses 59 anos, o HFC Saúde construiu uma história baseada no cuidado, na responsabilidade social e na constante evolução. Entre os principais marcos, destacam-se a ampliação da estrutura hospitalar, a consolidação como referência no atendimento ao SUS e, mais recentemente, os investimentos em tecnologia e especialidades de alta complexidade. Hoje, o que nos diferencia é a capacidade de unir excelência técnica, inovação e humanização, mantendo nosso compromisso filantrópico e atendendo com qualidade todos os pacientes, independentemente da origem.
2) Sendo um hospital filantrópico com forte atuação no SUS, quais são os principais desafios?
O grande desafio é equilibrar três pilares: qualidade assistencial, sustentabilidade financeira e ampliação do acesso. O SUS é essencial para a população, mas exige gestão eficiente e constante otimização de recursos. Trabalhamos diariamente para manter o padrão de excelência, mesmo diante de limitações orçamentárias, buscando parcerias, inovação e eficiência operacional.
3) Como equilibrar tecnologia de ponta com atendimento humanizado?
A tecnologia deve ser uma aliada do cuidado, nunca um substituto da relação humana. No HFC, investimos em equipamentos modernos e sistemas avançados, mas também fortalecemos a cultura do acolhimento, da escuta ativa e do respeito ao paciente. O equilíbrio acontece quando colocamos a tecnologia a serviço das pessoas.
4) Qual o impacto do HFC PED para as famílias?
O HFC PED trouxe mais agilidade, resolutividade e um ambiente totalmente pensado para o público infantil. Na prática, isso significa menos tempo de espera, atendimento especializado e maior tranquilidade para as famílias, que encontram um espaço preparado para cuidar das crianças com segurança e sensibilidade.
5) Existe uma estratégia de linha de cuidado integrada?
Sim, hoje trabalhamos com uma visão integrada da jornada do paciente. Com iniciativas como o HFC Materno, HFC PED e o HFC MED, conseguimos acompanhar o desenvolvimento da criança desde o pré-natal até fases mais avançadas, garantindo continuidade do cuidado e atuação multidisciplinar.
6) Como o Centro de Desenvolvimento Realístico impacta o atendimento?
Esse centro é fundamental para a capacitação contínua das equipes. Por meio de simulações realísticas, conseguimos treinar profissionais em situações críticas, aprimorando habilidades técnicas e comportamentais. Isso se reflete diretamente na segurança do paciente e na qualidade da assistência.
7) O hospital pretende ampliar serviços de alta complexidade?
Estamos constantemente avaliando novas possibilidades de expansão, especialmente em áreas estratégicas como oncologia, cardiologia e terapias especializadas.
8) O que representam certificações como ONA 3 e ISO 12296 para o paciente?
Essas certificações garantem que o hospital segue rigorosos padrões de qualidade, segurança e gestão. Para o paciente, isso significa confiança: saber que está sendo atendido em uma instituição que adota as melhores práticas e busca melhoria contínua.
9) Qual o papel das ações de voluntariado e projetos sociais?
Essas iniciativas reforçam a essência do HFC como instituição filantrópica. Projetos com voluntários ampliam o cuidado para além do atendimento médico, promovendo acolhimento, empatia e apoio emocional, aspectos fundamentais no processo de recupera
10) Quais são as prioridades para os próximos anos?
O legado que buscamos é o de uma instituição cada vez mais sólida, humana e referência em saúde de qualidade.
11) O que o setor de saúde precisa dos políticos?
A saúde precisa, acima de tudo, de planejamento, financiamento adequado e continuidade de políticas públicas. É fundamental que haja maior investimento no SUS, valorização das instituições filantrópicas e uma visão de longo prazo que priorize o acesso e a qualidade para a população.
12) O senhor se sente realizado à frente do HFC?
A realização vem do propósito. O HFC Saúde é a “menina dos meus olhos” Saber que contribuímos diariamente para cuidar de vidas e fazer a diferença na comunidade é extremamente gratificante. Ainda há muitos desafios, mas seguimos motivados pelo impacto positivo que o HFC gera na vida das pessoas.