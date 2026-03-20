Nossos pais nos ensinavam que ter um emprego público era para toda vida, algo seguro, que poderíamos contar todo fim de mês. O pão-nosso de cada dia. O que eles não contaram (talvez porque nem soubessem) era que a cereja do grande bolo do funcionalismo público era se tornar um juiz.

Meu pai fez toda sua carreira como professor universitário concursado em universidade pública. Para ele estava ótimo. Nunca sonhou que podia ficar rico. Ninguém lhe tinha dito as benesses de ser um juiz. Não lhe falaram das férias anuais de 60 dias, sem contar o recesso de 30 dias. Trabalhar só nove meses no ano, ou trabalhar 11 meses e receber em dinheiro limpo de 2 meses, em dobro, seria um sonho inimaginável. Carro público funcional com motorista? Um luxo só! Verba extra para comprar ternos e gravatas ou para pagar escola de filhos? Jamais poderia crer que o Estado pagasse por isso. Adicionais salariais múltiplos para fazer aquilo para o qual já foi contratado e concursado? Este seria o paraíso na Terra.

Como fazer para entrar nesse paraíso? Muito simples: ao invés de preencher um xis na vaga «professor universitário com doutorado» , ponha seu xis em outro lugar: «magistrado». Pode ser estadual ou federal, não importa. Ponha o xis, estude um pouco, passe no concurso e pronto. Você entrou para o paraíso!

Se você for um pecador inveterado e cometer alguns deslises (ou até muitos deles), faltas graves ou até algumas poucas ilegalidades, não se preocupe, pois não será exonerado do cargo público. Será aposentado compulsoriamente. Sim, com rendimentos integrais até o fim de sua longa vida. Aposentadoria antecipada com poucos anos de trabalho. Basta cometer algumas ilegalidades no cargo que ocupa e torcer para que sejam suficientes para que seus superiores o punam com a aposentadoria compulsória. Mas, e depois? Bem, depois você pode trabalhar na iniciativa privada, ou passar a vida viajando, com renda garantida.