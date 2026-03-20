Sra. Alice Betim de Moraes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Natale Betim e da Sra. Ida Sattolo, era viúva do Sr. Sebastião de Moraes. Deixa filhos, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 13h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Annita Polacow Bisson
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. José Polacow e da Sra. Cecilia Polacow, era viúva do Sr. Rubens de Oliveira Bisson; deixa os filhos: Denise Polacow Bisson, casada com Adherbal Escobar Ferreira Junior; Mauro Polacow Bisson, casado com Carlos Pontes Junior e Marcelo Polacow Bisson, casado com Adryella Luz. Deixo os netos: Diego, Ramon, Bianca, Beatriz, Alicia e as bisnetas: Lavinia, Giovana e Antonella, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio José Devaje
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 61 anos de idade. Era filho do Sr. José Devaje, falecido e da Sra. Leonilda de Oliveira Devaje. Deixa os filhos: Henrique Giovani Devaje, Flavia Keelman Devaje. Deixa familiares e amigos. O seu Sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Alexandre Esteves
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era filho do Sr. Leivi Esteves Soares e da Sra. Maria do Carmo Mota Esteves. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição- Sala Premium, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Claudinei Pereira Ramos
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e era casado com a Sra. Heloisa Albino Ramos. Era filho do Sr. Joaquim Ramos Coelho, falecido e da Sra. Realina Ramos Pereira. Deixa os filhos: Gustavo Guilherme Albino Ramos noivo de Larissa Cuccato, Vanessa Albino Ramos Goes casada com Marcos Vinicius Goes. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Dorival Luiz Igne
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. José Antonio Igne e da Sra. Norma Pianí Igne; deixa os filhos: Walther Luiz Igne e José Antonio Igne Neto. Deixa netos, demais familiares e amigos. O Momento de Memórias ocorreu ontem às 17h00 no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Joaqum de Lima
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era viúvo da Sra. Marcia Regina Alcarde de Lima. Era filho da Sra. Francisca Ana da Conceição, falecida. Deixa os filhos: Cristiane Regina Lima Araujo; Ariane Cristina Lima Garcia; Ariadne de Lima Correa; Ailton Augusto de Lima. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/03/2026 as 17:15hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jayme Pereira Filho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Jayme Pereira, falecido e da Sra. Helenice Monfrinato Pereira, era casado com a Sra. Karina Prezotto; deixa os filhos: Jayme Pereira Neto e Mariah Luisa Pereira. Deixa o enteado: Gabriel Henrique Prezotto Gustinelli, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joanes Gonçalves de Oliveira
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Marly Sales de Oliveira. Era filho da Sra. Antonia Maria da Conceição. Deixa os filhos: Ademilson Sales de Oliveira, Aparecida Sales de Oliveira, Cleonice Sales de Oliveira, Adriana Sales de Oliveira, Cicero Gonçalves de Oliveira, Jose Gonçalves de Oliveira, Jose Amaro de Oliveira, Elaine Priscila Melo de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/03/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Adivaldo Chinelato
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Abilio Chinelato e da Sra. Irene Batagelo Chinelato, era casado com a Sra. Roseli; deixa os filhos: Lucilene Chinelato e Eduardo José Chinelato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Valdir Sartori
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Cristina Gatti Godoy Sartori. Era filho do Sr. Octavio Sartori e da Sra. Dovilia P. Sartori, falecidos. Deixa os filhos: Cristiana Godoy Sartori casada com Arnaldo Zeolla Junior, Octavio Sartori Neto - falecido, Jose Valdir Sartori Filho casado com Graziela Ferraciu Ferreira Sartori e Ivan Godoy Sartori. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Manuel João Lopes
Faleceu anteontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 101 anos, filho dos finados Sr. Julio Epifanio e da Sra. Izabel de Jesus, era casado com a Sra. Leonia Marques Lopes; deixa os filhos: Dulce Marques Lopes e Julio Jose Marques Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem, das 14h00 às 17h00 no Velório Memorial São Pedro da cidade de São Pedro/SP, sala "01", na sequência sendo transladado o féretro para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria do Carmo Cariolato Paulino
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Paulo Paulino. Era filha do Sr. José Cariolato e da Sra. Josephina Estolfe, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Celso Paulino; João Paulino Neto, falecido foi casado com Celia Maria Paes Paulino; Laide de Fatima Paulino; José Aparecido Paulino, falecido foi casado com Maria da Graça Sorsen Paulino. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 20/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Maia Gomes
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Raimundo Estevam e da Sra. Maria Eunice Maia Estevam, era viúva do Sr. Luis Mariano Gomes; deixa os filhos: Suzanito Maia Gomes; Antonino Maia Gomes; Francisco Maia Gomes; Raimundo Maia Gomes; Juliene Maia Gomes; Francisca Geane Maia Gomes; Junior Maia Gomes; André Maia Gomes e Mariana Maia Gomes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 16h00 no Cemitério São Miguel, na cidade de Lagoa do Mato/CE. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião Olindo Milani
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio Milani e da Sra. Matilde Magagnato, falecidos. Deixa irmãs, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/03/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório na Capela Santo Antônio, seguindo para o Cemitério Memorial Jardim do Éden em Tietê. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sidney Beissman
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Daniel Beissman e da Sra. Marta Borges Beissman, era casado com a Sra. Margarida Maria Bove Beissman; deixa o filho: Daniel Beissman Neto, casado com a Sra. Leila Aparecida de Vargas Beissman. Deixa o neto Gabriel Vargas Beissman, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Walter Franco Senise
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Antonio Luciano Senise e da Sra. Nilce Franco Senise, era casado com a Sra. Sonia de Moura Senise; deixa os filhos: Mauricio de Moura Senise, casado com a Sra. Fernanda Senise e Renato de Moura Senise, casado com a Sra. Teru Ikegami. Deixa a neta Valentina Senise, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.