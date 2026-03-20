Sra. Alice Betim de Moraes

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Natale Betim e da Sra. Ida Sattolo, era viúva do Sr. Sebastião de Moraes. Deixa filhos, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 13h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Annita Polacow Bisson

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. José Polacow e da Sra. Cecilia Polacow, era viúva do Sr. Rubens de Oliveira Bisson; deixa os filhos: Denise Polacow Bisson, casada com Adherbal Escobar Ferreira Junior; Mauro Polacow Bisson, casado com Carlos Pontes Junior e Marcelo Polacow Bisson, casado com Adryella Luz. Deixo os netos: Diego, Ramon, Bianca, Beatriz, Alicia e as bisnetas: Lavinia, Giovana e Antonella, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio José Devaje

Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 61 anos de idade. Era filho do Sr. José Devaje, falecido e da Sra. Leonilda de Oliveira Devaje. Deixa os filhos: Henrique Giovani Devaje, Flavia Keelman Devaje. Deixa familiares e amigos. O seu Sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.