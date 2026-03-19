Sr. Antonio Angelo Broggio
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de São Paulo, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Divanilde Sturion Broggio. Era filho do Sr. Oristes Broio e da Sra. Tereza Meneghel Broio. Deixa os filhos: Alexandre Sturion Broggio, Adriana Sturion Broggio, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 5, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlison Leandro Duarte Penteado
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 50 anos de idade e era filho do Sr. Dorival Duarte Penteado e da Sra. Eliana Aparecida Moretti Penteado, falecidos. Deixa o filho: Widman Wallison Duarte Penteado. Deixa os irmãos: Vanessa Fernanda Aparecida Penteado Favarim e Emilio Duarte Penteado Neto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Celia Regina Moraes Varsone
Faleceu anteontem, na cidade de Sorocaba/SP, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Francisco Moraes e da Sra. Ayrde Moraes, era casada com o Sr. Josue Aurelio Varsone; deixa os filhos: Vanessa Varsone; Andrea Varsone Carreri, casada com o Sr. Rafael Calil Carreri e Rafael Varsone. Deixa os netos: Bruna, Pedro, Enzo e a bisneta Julia. Deixa ainda irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala " Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edna Travaglini Coelho
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Jairo Arruda Coelho. Era filho do Sr. Antonio Travaglini e da Sra. Maria Oriani Travaglini, falecidos. Deixa os filhos: Marcio Jose Travaglini Coelho casado com Aline Evelin Rodrigues Coelho e Maria Izabel Travaglini Coelho, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Eliane Aparecida De Lima Oriani
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade. Era filha do Sr. José Oriani e da Sra. Maria Apparecida de Lima Oriani, falecidos. Deixa o filho Matheus Oriani Braidotti casado com Renata Ventura Mendes Braidotti. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 09:00hs até as 13:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Joana Sosnovski Potozky
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 103 anos de idade e era viúva do Sr. Alex Potozky. Era filha do Sr. Theodoro Sosnovski e da Sra. Eva Zelinski, falecidos. Deixa as filhas: Marcia Potozky de Oliveira casada com Carlos Alberto de Oliveira, Claudia Potozky casada com Antonio Fernando Silva Garcia, Lidia Potozky Luiz, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Gomes Duque
Faleceu dia 17/03/2026, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Armando Gomes Duque e da Sra. Zoraide Moreira Duque, era casado com a Sra. Elisabete Pereira Duque; deixa os filhos: Erica Gomes Duque e José Gomes Duque Junior, falecido. Deixa o neto: Nuno Giovani Gimenes Duque, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Juliato Fernando Durrer Heleno
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de São Carlos, aos 44 anos de idade e era casado com a Sra. Roberta Nogueira Durrer Heleno. Era filho do Sr. Viriato Salvador Gomes Heleno e da Sra. Neusa Teresinha Durrer Heleno, falecidos. Deixa o filho: Juan de Lima Durrer Heleno. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jurandir Paiva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Paiva da Silva e da Sra. Arlinda Rodrigues da Silva, era casado com a Sra. Maria das Graças Paiva; deixa os filhos: Ariele Paiva, falecida; Wellington Michel Paiva, casado com a Sra. Neida Lopes da Silva Paiva e Andiara Cristina Paiva, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Mariá Gomes Oliveira
Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 50 anos de idade e era casada com o Sr. João Andre de Oliveira. Era filha do Sr. Manoel Fernandes Gomes e da Sra. Raimunda Gomes da Silva, falecidos. Deixa a filha Amanda Gomes. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Augusta Da Silva
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 99 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Kerches da Silva. Era filha do Sr. Pedro Bortoleto e da Sra. Leticia Mantoan, falecidos. Deixa os filhos: Maria Leticia da Silva Valério, casada com João Daniel Valério; Terezinha da Silva Lucentini, casada com Mario José Lucentini; Pedro Paulo da Silva, casado com Terezinha de Jesus Estela da Silva; Antonia da Silva Oliveira, casada com João Batista da Silva Oliveira; Helena Francisca da Silva Bolli, casada com Pedro Augusto Bolli, Luiza da Conceição da Silva, Luiz Carlos da Silva casado com Neide Barbosa Oliveira da Silva. Deixa 18 netos e 27 bisnetos e 3 tataranetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Terezinha Carneiro de Luna Sajolo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Domingos de Luna Alencar e da Sra. Maria Carneiro de Luna, era viúva do Sr. Antonio Sajolo; deixa os filhos: Laudicena Sajolo Aragão, viúva do Sr. Antonio Aragão; Laureni Sajolo; Sidneia Sajolo Serafim, casada com o Sr. Vitor Serafim; Hamilton Sajolo, casado com a Sra. Aparecida Sajolo e Marcos Antonio Sajolo, casado com a Sra. Simeire Eli de Moraes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.