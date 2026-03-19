Sr. Antonio Angelo Broggio

Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de São Paulo, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Divanilde Sturion Broggio. Era filho do Sr. Oristes Broio e da Sra. Tereza Meneghel Broio. Deixa os filhos: Alexandre Sturion Broggio, Adriana Sturion Broggio, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 5, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Carlison Leandro Duarte Penteado

Faleceu dia 19/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 50 anos de idade e era filho do Sr. Dorival Duarte Penteado e da Sra. Eliana Aparecida Moretti Penteado, falecidos. Deixa o filho: Widman Wallison Duarte Penteado. Deixa os irmãos: Vanessa Fernanda Aparecida Penteado Favarim e Emilio Duarte Penteado Neto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Celia Regina Moraes Varsone

Faleceu anteontem, na cidade de Sorocaba/SP, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Francisco Moraes e da Sra. Ayrde Moraes, era casada com o Sr. Josue Aurelio Varsone; deixa os filhos: Vanessa Varsone; Andrea Varsone Carreri, casada com o Sr. Rafael Calil Carreri e Rafael Varsone. Deixa os netos: Bruna, Pedro, Enzo e a bisneta Julia. Deixa ainda irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala " Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.