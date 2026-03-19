O uso de maconha, seja medicinal ou recreativo, não apresenta eficácia comprovada no tratamento de problemas de saúde mental como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. A conclusão vem de duas novas análises científicas consideradas de alto rigor, publicadas recentemente.

Os estudos reuniram dezenas de ensaios clínicos ao longo de décadas e não encontraram evidências consistentes de que substâncias derivadas da cannabis, como o CBD e o THC, tragam benefícios reais para esses quadros.

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Segundo pesquisadores, a ausência de resultados positivos se mantém mesmo em estudos considerados “padrão-ouro”, que utilizam metodologias rigorosas para avaliar tratamentos. Além disso, a maioria dos testes analisou formas como cápsulas, óleos e sprays diferentes do uso mais comum da substância, que é fumada.