O XV ficou no empate por 0 a 0 com o Ituano, fora de casa, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2, e desperdiçou uma grande chance de conquistar sua primeira vitória na etapa.
LEIA MAIS
O principal fator da partida aconteceu ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Mezenga foi expulso, deixando o Ituano com um jogador a menos durante quase todo o confronto. Mesmo assim, o Nhô Quim não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.
A equipe de Piracicaba teve mais posse de bola e pressionou ao longo do jogo, mas encontrou dificuldades na criação e, principalmente, na finalização. Apesar da intensidade, o duelo teve nível técnico abaixo do esperado e poucas chances claras de gol, sem exigir grandes defesas dos goleiros.
Com o resultado, o XV soma seu segundo empate consecutivo na fase e agora precisa vencer o Votuporanguense, em casa, para seguir com chances de classificação.
Na outra partida do grupo, o Água Santa também empatou por 0 a 0 com o Votuporanguense, em Diadema.
Classificação do grupo:
Votuporanguense – 4 pontos
XV de Piracicaba – 2 pontos
Água Santa – 2 pontos
Ituano – 1 ponto