18 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PERDEU A CHANCE

Com um a mais desde o 1º tempo, XV só empata com Ituano

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
XV e Ituano fizeram um jogo intenso, mas com pouca qualidade.

 O XV ficou no empate por 0 a 0 com o Ituano, fora de casa, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2, e desperdiçou uma grande chance de conquistar sua primeira vitória na etapa.

O principal fator da partida aconteceu ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Mezenga foi expulso, deixando o Ituano com um jogador a menos durante quase todo o confronto. Mesmo assim, o Nhô Quim não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.

A equipe de Piracicaba teve mais posse de bola e pressionou ao longo do jogo, mas encontrou dificuldades na criação e, principalmente, na finalização. Apesar da intensidade, o duelo teve nível técnico abaixo do esperado e poucas chances claras de gol, sem exigir grandes defesas dos goleiros.

Com o resultado, o XV soma seu segundo empate consecutivo na fase e agora precisa vencer o Votuporanguense, em casa, para seguir com chances de classificação.

Na outra partida do grupo, o Água Santa também empatou por 0 a 0 com o Votuporanguense, em Diadema.

Classificação do grupo:

Votuporanguense – 4 pontos

XV de Piracicaba – 2 pontos

Água Santa – 2 pontos

Ituano – 1 ponto

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários