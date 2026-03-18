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LUTA

Piracicaba será capital do muay thai amador neste sábado (21)

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Competição reunirá os melhores atletas amadores do Estado de São Paulo
Competição reunirá os melhores atletas amadores do Estado de São Paulo

Piracicaba será palco, neste sábado, 21/03, da primeira etapa da 4ª edição da Copa Estado de São Paulo de Muay Thai. A competição, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, será realizada no Ginásio de Esportes do Parque Prezotto e a programação de lutas terá início às 12h.

De acordo com o piracicabano Lukas Bueno, presidente da Federação Paulista de Muay Thai, mais de 230 atletas de todo Estado, a partir dos oito anos, estarão na disputa. “São os melhores atletas amadores de São Paulo, que buscarão o título do primeiro campeonato estadual do ano. Ao todo, serão mais de 150 lutas em três ringues”, destacou.

Para o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, a competição transformará Piracicaba na capital estadual da modalidade no sábado. “O apoio a todas as modalidades esportivas, como sempre pede o prefeito Helinho Zanatta, é essencial para o desenvolvimento do município. O esporte promove saúde, inclusão e oportunidades para toda a população”.

O Ginásio do Prezotto fica na Rua Treze de Abril, 333, no bairro Parque Prezotto. A entrada ocorre mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade.

MAIS SOBRE A MODALIDADE

O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa que utiliza punhos, cotovelos, joelhos e canelas/pés. É um esporte de combate de contato total que desenvolve condicionamento físico, resistência, disciplina mental e defesa pessoal.

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