Sr. Alcides Antonio da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Benedito Antonio da Silva e da Sra. Aparecida Rita da Silva. Deixa irmão, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Angelo Broggio
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de São Paulo, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Divanilde Sturion Broggio. Era filho do Sr. Oristes Broio e da Sra. Tereza Meneghel Broio. Deixa os filhos: Alexandre Sturion Broggio, Adriana Sturion Broggio, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade – Sala 5, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Arlindo Severino Filho
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Arlindo Severino e da Sra. Palmira de Almeida Severino, era casado com a Sra. Tatiane Rodrigues Severino; deixa os filhos: Thamiris Caroline Rodrigues Cardoso; Elidyene Rodrigues Cardoso; Jason Adrien Fernandes do Prado e Jennie Evelyn Fernandes do Prado. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco José Ananias
Fleceu dia 18/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Aparecida da Silva Araujo Ananias. Era filho do Sr. Sebastião Ananias Pereira e da Sra. Maria de Lourdes Ananias, falecidos. Deixa os filhos: Pedro Aparecido Ananias, Celia Maria Ananias casada com Mauricio Salvador, falecida, Antonio Carlos Ananias casado com Eliane Ap. de Macedo Rodrigues Ananias. Deixa netos, netas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 18/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 14:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Odair de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Salvador de Souza e da Sra. Lourdes Vaque de Souza, era casado com a Sra. Vera Lucia Trevizam de Souza; deixa os filhos: Charlene Leticia de Souza, casada com o Sr. Luiz Mateuzzo Junior; Lidiane Cristina de Souza França, casada com o Sr. Raimundo Lira de França e Renan Odair de Souza, casado com a Sra. Mariana Chaves de Brito Souza. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia Barbosa Pereira
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Pereira. Era filho do Sr. Luiz Barbosa e da Sra. Anna da Silva Fonseca Barbosa, falecidos. Deixa os filhos: Adriano Pereira casado Eliana Americo Santos e Thais Pereira Pelaes casada com Ricardo Pelaes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Fernando Delicio
Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Vera Lucia Pizzolato Delicio. Era filho do Sr. Antonio Delicio e da Sra. Ana Baltieri Delicio, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Eugenio Delicio casado com Adriana Teles Cruz Delicio, Daila Maria Modesto Delicio de Paula viúva de Benedito Modesto de Paula Junior, Eduardo Geraldo Delicio e Bruna Delicio. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro - Sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Alice Capranico
Faleceu dia 17/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era filha do Sr. Claudio Gesidio Capranico e da Sra. Elsa Romanini Capranico, falecidos. Deixa o irmão Celso Luiz Capranico, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 18/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 09:30hs até as 15:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Fatima Souza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Lázaro de Souza e da Sra. Nair de Lima Souza. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00, da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ricardo Romani Sartorelli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho dos finados Sr. Baptista Sartorelli e da Sra. Maria Armelinda Romani Sartorelli. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 17h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Vilson José Duarte
Faleceu anteontem, na cidade de Itapaci/GO, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Antonio Duarte Castello e da Sra. Theresinha de Barros Duarte, era casado com a Sra. Marta Aparecida Fiorinda Bortolazzo Duarte; deixa os filhos: Adriano Duarte, casado com a Sra. Luciana Salgado Scagion Duarte e Leandro Duarte, casado com a Sra. Viviani Marques de Campos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, as netas: Antonella de Campos Duarte e Stella Scagion Duarte, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.