Sr. Alcides Antonio da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Benedito Antonio da Silva e da Sra. Aparecida Rita da Silva. Deixa irmão, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Angelo Broggio

Faleceu dia 18/03/2026 na cidade de São Paulo, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Divanilde Sturion Broggio. Era filho do Sr. Oristes Broio e da Sra. Tereza Meneghel Broio. Deixa os filhos: Alexandre Sturion Broggio, Adriana Sturion Broggio, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade – Sala 5, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Arlindo Severino Filho

Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Arlindo Severino e da Sra. Palmira de Almeida Severino, era casado com a Sra. Tatiane Rodrigues Severino; deixa os filhos: Thamiris Caroline Rodrigues Cardoso; Elidyene Rodrigues Cardoso; Jason Adrien Fernandes do Prado e Jennie Evelyn Fernandes do Prado. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.