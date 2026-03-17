Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) demonstrou que programas de estimulação cognitiva produzem melhoras mensuráveis na memória, na saúde mental e na qualidade de vida de idosos sem comprometimento cognitivo. Os resultados foram publicados em 2026 na revista International Psychogeriatrics, um dos principais periódicos científicos da área.

A pesquisa acompanhou 207 pessoas com 60 anos ou mais, cognitivamente saudáveis, distribuídas em três grupos: um grupo submetido ao programa de estimulação cognitiva, um grupo controle ativo — que participou de aulas sobre envelhecimento saudável — e um grupo controle passivo, sem nenhuma intervenção. As avaliações foram realizadas aos 6, 12, 18 e 24 meses, o que permitiu medir os efeitos ao longo do tempo.

Os números indicam redução de 60% nas queixas cognitivas e melhora de aproximadamente 45% na memória ao final de um ano, considerando funções executivas e cognição geral. Os sintomas depressivos caíram 29% no grupo que participou do programa.