Sra. Amelicia Paulina Kuhn Gonçalves
Faleceu dia 17/03/2026 na cidade de Charqueada, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Gonçalves. Era filha do Sr. Jorge Pio Kuhn e da Sra. Elegenia Grisotto Kuhn, falecidos. Deixa os filhos: Moacir Aparecido Gonçales casado com Nelma Cristina Cripim Gonçales, Jair Antonio Gonçalves casado com Sila Trajano da Silva Gonçalves, Osmair Gonçales, falecido, Jocir Gonçales casado com Eliana Aparecida Marissa Gonçales, Valquiria Gonçalves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Pastor: Francisco Aparecido Barbosa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. João Evangelista Barbosa e da Sra. Francisca Duarte Barbosa, era casado com a Pastora Rosana Henrique da Rosa Barbosa. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gerson Jose Hyppolito
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Miguel Celio Hypolito e da Sra. Evany Meneghetti Hypolito, era casado com a Sra. Maria Clarete Sarkis Hyppolito. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Profª Ivone Malpaga Joly
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro. Era filha do Sr. Job e da Sra. Paulina, falecidos. Deixa os filhos: Flavia, Marcio, Pedro Cesar, Fabio, Nider, Carina, Alexandre. Deixa os netos: Michel, Fabio, Thiago, Mariana, André, Aurora, Carolina, Amelie, Maria Flor e a bisneta Laura, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Campinas e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade, seguindo para o Cemitério da Saudade de Campinas. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jahyr Zotelli
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúvo da Sra. Ines Maria Grigolato. Era filho do Sr. Alberto Zotelli e da Sra. Luiza Gava, falecidos. Deixa os filhos: Ivan José Zotelli casado com Kelly Cristina Alves, Marcel Gusttavo Zotelli casado com Alessandra Pereira de lima Zotelli. Deixa o neto: Murilo Alcarde Zotelli, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/03/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Luis Fuentes Lopez
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era filho do Sr. Luis Rafael Fuentes e da Sra. Clementina Lopez, falecida. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 17/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Rubi, a partir das 12:30hs até as 13:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lasara Valeria Gonçalves Ferreira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filha dos finados Sr. Jose Laudino Florida e da Sra. Janete Clazer Florida, era casada com o Sr. Olavo Gonçalves Ferreira; deixa os filhos: Taynara Heloisa Florida e Isadora Luiza Gonçalves Ferreira. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Rita Conceição da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha da Sra. Rita Maria da Conceição, falecida, era casada com o Sr. Antonio Paulino da Silva; deixa os filhos: Edgard Conceição da Silva; Elias Conceição da Silva; Everaldo Conceição da Silva e Josue Conceição da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Irma Perez Gresenberg
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era filha do Sr. Enoch Gresenberg e da Sra. Fernanda Lourdes Perez Gresenberg, falecidos. Deixa: Irmão, Cunhada, Sobrinhas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 17/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 09:00hs até as 14:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosana Aparecida Camolesi Trevisan
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casada com o Sr. José Moacir Trevisan. Era filha do Sr. Alexandre Camolesi e da Sra. Rosa Sciorilli Camolesi, falecidos. Deixa os filhos: Analú Aparecida Trevisan Zambon casada com Marcio Zambon e Bruno Trevisan casado com Amanda Gobbo. Deixa 02 netas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 17/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Odila Marsola de Moraes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Mario Marsola e da Sra. Maria Bonassi, era viúva do Sr. Antonio Pinto de Moraes; deixa os filhos: Silvia Adriana Marsola de Moraes e Evandro Marsola de Moraes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.