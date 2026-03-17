Sra. Amelicia Paulina Kuhn Gonçalves

Faleceu dia 17/03/2026 na cidade de Charqueada, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Gonçalves. Era filha do Sr. Jorge Pio Kuhn e da Sra. Elegenia Grisotto Kuhn, falecidos. Deixa os filhos: Moacir Aparecido Gonçales casado com Nelma Cristina Cripim Gonçales, Jair Antonio Gonçalves casado com Sila Trajano da Silva Gonçalves, Osmair Gonçales, falecido, Jocir Gonçales casado com Eliana Aparecida Marissa Gonçales, Valquiria Gonçalves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Pastor: Francisco Aparecido Barbosa

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. João Evangelista Barbosa e da Sra. Francisca Duarte Barbosa, era casado com a Pastora Rosana Henrique da Rosa Barbosa. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Gerson Jose Hyppolito

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Miguel Celio Hypolito e da Sra. Evany Meneghetti Hypolito, era casado com a Sra. Maria Clarete Sarkis Hyppolito. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.