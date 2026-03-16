Sr. Adalberto Jose de Freitas

Faleceu dia 14/03/2026, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Augustinho Jose de Freitas e da Sra. Joviniana Maria de Freitas, era casado com a Sra. Maria Gonzaga Silva de Freitas. Deixa filhos, genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Bertolini dos Santos

Faleceu dia 14/03/2026, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Manoel Bertolino dos Santos e da Sra. Maria Joana de Lima Santos, era casado com a Sra. Marcia Faria dos Santos; deixa o filho: Rodrigo Faria dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Luiz Antonio Diniz

Faleceu dia 15/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Clarete Ferrarezi Diniz. Era filho do Sr. Serafim Telles Diniz e da Sra. Margarida Schmidt Diniz, falecidos. Deixa os filhos: Alex Fernando Diniz casado com Regilaine Graziela Ceregatto e Priscila Alessandra Diniz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.