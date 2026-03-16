Sr. Adalberto Jose de Freitas
Faleceu dia 14/03/2026, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Augustinho Jose de Freitas e da Sra. Joviniana Maria de Freitas, era casado com a Sra. Maria Gonzaga Silva de Freitas. Deixa filhos, genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Bertolini dos Santos
Faleceu dia 14/03/2026, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Manoel Bertolino dos Santos e da Sra. Maria Joana de Lima Santos, era casado com a Sra. Marcia Faria dos Santos; deixa o filho: Rodrigo Faria dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Antonio Diniz
Faleceu dia 15/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Clarete Ferrarezi Diniz. Era filho do Sr. Serafim Telles Diniz e da Sra. Margarida Schmidt Diniz, falecidos. Deixa os filhos: Alex Fernando Diniz casado com Regilaine Graziela Ceregatto e Priscila Alessandra Diniz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Arice Manoel Ferraz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Antonio Ferraz e da Sra. Angelina Vergueiro Ferraz; deixa a filha: Angelica Aparecida Ferraz. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Expedito Antonio Brigatti
Faleceu dia 14/03/2026, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. João Baptista Brigatti e da Sra. Augusta Zanuncio, era casado com a Sra. Isabel Alonso Brigatti; deixa os filhos: Cassia Suzane Brigatti; Darlen Expedito Brigatti, casado com a Sra. Rose Helena de Mello Brigatti e Marisol Aparecida Brigatti. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Irma Perez Gresenberg
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era filha do Sr. Enoch Gresenberg e da Sra. Fernanda Lourdes Perez Gresenberg, falecidos. Deixa: Irmão, Cunhada, Sobrinhas, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 09:00hs até as 14:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sra. Isaede Souza Cerqueira
Faleceu dia 14/03/2026, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Victor Rocha Cerqueira e da Sra. Liberata Nunes de Souza. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h30 às 12h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Karina Aparecida Moyses
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filha do Sr. Carlos Molendofe Neto e da Sra. Aparecida de Fatima Moyses, era casada com o Sr. Samuel de Campos Silva; deixa os filhos: João Pedro Moyses Santos e Maria Alice Moyses Silva. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jahyr Zotelli
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúvo da Sra. Ines Maria Grigolato. Era filho do Sr. Alberto Zotelli e da Sra. Luiza Gava, falecidos. Deixa os filhos: Ivan José Zotelli casado com Kelly Cristina Alves, Marcel Gusttavo Zotelli casado com Alessandra Pereira de lima Zotelli. Deixa o neto: Murilo Alcarde Zotelli, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jean Michel Rodrigues dos Reis
Faleceu dia 14/03/2026, nesta cidade, contava 29 anos, filho do Sr. Geraldo dos Reis Maria, falecido e da Sra. Angelica Assunção Rodrigues; deixa os filhos: Kemilly e Theo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Olga Marchesoni Dante
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era casada com a Sr. José Maria Dante. Era filha do Sr. Adolpho Marchesoni e da Sra. Joanna Melotto, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Osmar Roberto Teixeira
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Oscar Bueno Teixeira e da Sra. Anezia Baillo Teixeira, era casado com a Sra. Silvia Regina da Silva Teixeira; deixa os filhos: Rafael Roberto Teixeira, casado com a Sra. Sheila Marques Ramos Teixeira; Thiago Roberto Teixeira e Osmar Roberto Teixeira Junior, casado com a Sra. Aline Fernanda Bezerra do Nascimento. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosana Aparecida Camolesi Trevisan
Faleceu dia 16/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casada com o Sr. José Moacir Trevisan. Era filha do Sr. Alexandre Camolesi e da Sra. Rosa Sciorilli Camolesi, falecidos. Deixa os filhos: Analú Aparecida Trevisan Zambon casada com Marcio Zambon e Bruno Trevisan casado com Amanda Gobbo. Deixa 02 netas, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Therezinha Bortolazo Rocha
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bortolazo e da Sra. Gioconda Bortolazo, era viúva do Sr. Aureliano Barbosa Rocha; deixa os filhos: Cristofer Bortolazo Rocha, casado com a Sra. Ana Francisca Vaz Cunha Rocha; Cristiano Bortolazo Rocha, casado com a Sra. Heloiza Costa Bortolazo; Cristine Bortolazo Rocha, casada com o Sr. Delio Aparecido Marinho e Kenedy Bortolazo Rocha, casado com a Sra. Elaine Raquel dos Santos Rocha. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.