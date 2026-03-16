O impacto desse projeto é imenso, considerando que a rede estadual de ensino possui 5,3 mil escolas, cerca de 3 3 milhões de estudantes e 253 mil servidores ativos. A rede estadual concentra 97,9% das matrículas públicas do ensino médio paulista. Qualquer política educacional imposta pelo governo alcança, em escala massiva, a juventude trabalhadora e os profissionais da educação.

O que aparece no cotidiano como problemas fragmentados — precarização do trabalho docente, expansão excludente do Programa de Ensino Integral (PEI) no ensino médio, fechamento de classes do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), sobretudo no noturno, plataformização, militarização, deterioração das condições de ensino, bagunça e injustiças na atribuição de aulas e avaliação punitiva, entre outros — na verdade é parte de projeto político, da lógica de desmonte, controle e mercantilização da escola pública.

De acordo com Censo Escolar, a rede estadual de ensino de São Paulo perdeu cerca de 252 mil estudantes do ensino médio, entre 2024 e 2025, 17% do total de matrículas de 2024, o que representa 2,5 vezes a média nacional. Quais são as razões estruturais defesa perda?

O Governo do Estado cometeu enorme equívoco ao impor o PEI no ensino médio. No meu modo de entender, o processo de construção da Educação integral deveria se iniciar pela base. na Educação infantil, e se expandir paulatinamente aos outros níveis. Em 2024, havia 2.332 escolas PEI e 925 mil estudantes matriculados nessa modalidade. Em 2025, foram incorporadas mais 65 unidades, superando 1 milhão de matrículas. Desta forma, o PEI já não é periferia da política educacional — ele é o seu centro, com sua lógica seletiva e excludente.

Isso atinge em cheio estudantes do ensino médio que trabalham ou que precisam realizar outras atividades e não podem permanecer durante 7 ou 9 horas na escola. Excluídos, eles buscam vagas em escolas próximas de suas residências ou trabalho e não as encontram, porque o governo Tarcísio vem fechando classes no noturno em grande número, inclusive naquelas escolas que foram incorporadas ao PEI. Este estudante passa ser, então, potencial candidato à EJA, mas tampouco encontra vagas nesta modalidade, porque as classes de EJA no noturno vem sendo fechadas.

A crise da escola pública paulista não se mede apenas por matrículas ou discursos oficiais de modernização. Alguns indicadores ajudam a iluminar o quadro: no estado de São Paulo, 84 em cada 100 estudantes concluem o ensino médio até os 19 anos, enquanto a distorção idade-série no ensino médio atinge 11,8%. Esses números mostram que, embora haja permanência de parte importante dos estudantes, ainda persiste uma trajetória escolar desigual, marcada por atrasos e obstáculos que afetam sobretudo os segmentos mais vulnerabilizados.