Comemorar os 59 anos do Hospital Fornecedores de Cana é uma ocasião para celebrar a união através do cooperativismo. Assim a data é vista pela Uniodonto Piracicaba, parceira da entidade aniversariante. Seu propósito surgiu com o objetivo de atender aos plantadores de cana de Piracicaba, profissionais que tornaram o agronegócio na potência conhecida hoje.

Essa união inspira o cooperativismo o qual é peculiar tanto no HFC quanto na Coplacana, de onde surgiu esse ideal.

Segundo Cláudio Zambello, presidente da Uniodonto, a cooperativa de dentistas é parceira de todo o complexo denominado Centro Canagro, envolvendo a Coplacana, a Sicoob Cocre, Afocapi e o Sindirpi. Para todos os membros e funcionários destas entidades, a Uniodonto Piracicaba disponibiliza parceria cujos princípios se revertem em condições especiais na contratação de seus planos odontológicos.