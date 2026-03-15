Comemorar os 59 anos do Hospital Fornecedores de Cana é uma ocasião para celebrar a união através do cooperativismo. Assim a data é vista pela Uniodonto Piracicaba, parceira da entidade aniversariante. Seu propósito surgiu com o objetivo de atender aos plantadores de cana de Piracicaba, profissionais que tornaram o agronegócio na potência conhecida hoje.
Essa união inspira o cooperativismo o qual é peculiar tanto no HFC quanto na Coplacana, de onde surgiu esse ideal.
Segundo Cláudio Zambello, presidente da Uniodonto, a cooperativa de dentistas é parceira de todo o complexo denominado Centro Canagro, envolvendo a Coplacana, a Sicoob Cocre, Afocapi e o Sindirpi. Para todos os membros e funcionários destas entidades, a Uniodonto Piracicaba disponibiliza parceria cujos princípios se revertem em condições especiais na contratação de seus planos odontológicos.
Zambello diz reconhecer esta notoriedade de quase seis décadas de atendimento com excelência na prestação de serviços médicos, com tecnologia e conhecimento científico de ponta, buscando o que de melhor o mercado oferece.
“É importante destacar a competência da gestão do HFC principalmente por atender a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) na qual, no mínimo, vivem um milhão de pessoas”, lembra Zambello. Além disso, o Hospital tem grande parcela de seu atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) o que dá acesso à todas as camadas da sociedade.
“Saliento que grande parte deste sucesso se deve ao incansável trabalho do sr. José Coral, presidente do HFC Saúde, uma pessoa que dedica-se corpo e alma à entidade, assim como à toda cidade durante sua vida como administrador, político e ser humano exemplar, além de toda a equipe que compõe a rotina do Hospital”, complementa Zambello.