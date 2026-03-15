A relação entre o HFC Saúde – Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – e a cooperativa financeira Sicoob Cocre representa mais do que uma parceria institucional. Construída ao longo de décadas, a ligação entre as duas instituições tem origem em valores comuns, como a cooperação, o desenvolvimento regional e o cuidado com a comunidade.

Segundo Evandro Piedade do Amaral, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cocre, a conexão entre as entidades remonta à própria história de criação de ambas. Tanto o hospital quanto a cooperativa surgiram a partir da união de produtores de cana-de-açúcar da região, com o objetivo de fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento local.

Em 2026, o HFC Saúde completa 59 anos de atuação em Piracicaba, consolidando-se como referência em atendimento hospitalar com foco na qualidade, tecnologia e humanização. Já a Sicoob Cocre mantém o propósito de promover o cooperativismo financeiro como ferramenta de crescimento coletivo e inclusão econômica.