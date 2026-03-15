A relação entre o HFC Saúde – Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – e a cooperativa financeira Sicoob Cocre representa mais do que uma parceria institucional. Construída ao longo de décadas, a ligação entre as duas instituições tem origem em valores comuns, como a cooperação, o desenvolvimento regional e o cuidado com a comunidade.
Segundo Evandro Piedade do Amaral, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cocre, a conexão entre as entidades remonta à própria história de criação de ambas. Tanto o hospital quanto a cooperativa surgiram a partir da união de produtores de cana-de-açúcar da região, com o objetivo de fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento local.
Em 2026, o HFC Saúde completa 59 anos de atuação em Piracicaba, consolidando-se como referência em atendimento hospitalar com foco na qualidade, tecnologia e humanização. Já a Sicoob Cocre mantém o propósito de promover o cooperativismo financeiro como ferramenta de crescimento coletivo e inclusão econômica.
“Mais do que uma relação institucional, trata-se de uma parceria baseada em valores comuns, que se mantém há mais de meio século, como o cuidado com as pessoas, o compromisso com a comunidade e o desenvolvimento sustentável da região”, destaca Amaral.
Rede de cooperação que beneficia a comunidade
De acordo com o presidente do conselho da cooperativa, a parceria contribui diretamente para fortalecer uma rede de cooperação que impacta positivamente a população de Piracicaba. Enquanto o hospital presta um serviço essencial na área da saúde, oferecendo atendimento hospitalar com qualidade e responsabilidade social, a cooperativa atua no suporte financeiro a pessoas e empresas por meio de soluções acessíveis e justas. “Quando duas instituições com esse propósito caminham juntas, o impacto é ainda maior. A cooperação amplia oportunidades, fortalece os vínculos com a comunidade e gera crescimento mútuo, sempre com foco no bem-estar das pessoas”, afirma.
Soluções financeiras para colaboradores
A parceria também se reflete no cotidiano dos colaboradores do hospital. A Sicoob Cocre disponibiliza ao HFC e aos seus profissionais uma série de serviços financeiros voltados à organização e ao planejamento financeiro.
Entre as facilidades estão condições especiais para crédito consignado por meio de convênio, além de acesso a produtos como contas, investimentos, financiamentos e outros serviços cooperativos. Outro diferencial é a presença de um posto de atendimento da cooperativa dentro do próprio hospital, o que garante mais praticidade e proximidade no acesso aos serviços financeiros.
Cooperativismo como modelo participativo
Amaral também destaca que o modelo cooperativista representa uma alternativa mais participativa em comparação aos bancos tradicionais. Nas cooperativas financeiras, os próprios cooperados participam das decisões por meio das assembleias e têm voz ativa na condução da instituição. Além disso, o resultado financeiro da cooperativa retorna para os associados. Na Sicoob Cocre, as chamadas “sobras” são distribuídas entre os cooperados de forma proporcional à participação de cada um. Outro aspecto importante é que os recursos permanecem na própria comunidade, sendo reinvestidos na região e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social local.
“Assim, o cooperativismo financeiro se mostra um modelo mais justo, participativo e sustentável, que beneficia não apenas os cooperados, mas toda a sociedade”, ressalta.
Homenagem aos 59 anos do hospital
Ao celebrar o aniversário do HFC Saúde, a Sicoob Cocre também fez questão de reconhecer a importância da instituição para a região. “A Cocre parabeniza o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba pelos seus 59 anos de história e dedicação à comunidade. Ao longo de quase seis décadas, o hospital tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde, oferecendo atendimento de qualidade com responsabilidade social e cuidado com as pessoas”, afirma Amaral.
Ele acrescenta que, para a cooperativa, é motivo de orgulho manter uma parceria construída sobre valores em comum, como a cooperação, o compromisso com a comunidade e o desenvolvimento regional. “Agradecemos pela confiança e pela caminhada conjunta, e desejamos que essa parceria continue gerando benefícios e fortalecendo o cuidado com a população por muitos anos”, conclui.