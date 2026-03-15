Cuidar de pessoas é uma missão que exige conhecimento, dedicação e, acima de tudo, sensibilidade. Há 59 anos, o HFC Saúde cumpre esse propósito diariamente em Piracicaba, consolidando-se como uma das instituições de saúde mais importantes da cidade e da região.

Hospital filantrópico, o HFC Saúde tem papel fundamental no atendimento à população, especialmente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo de quase seis décadas, milhares de pessoas passaram por seus corredores em busca de tratamento, acolhimento e esperança. Em cada consulta, exame, cirurgia ou gesto de cuidado, o hospital reafirma seu compromisso com uma medicina que une excelência técnica, inovação e atendimento humanizado.

Mais do que oferecer assistência médica, o HFC Saúde se tornou um verdadeiro patrimônio da comunidade piracicabana. Um hospital que acompanha histórias de vida, celebra nascimentos, oferece suporte nos momentos difíceis e trabalha continuamente para garantir mais qualidade de vida à população.