Cuidar de pessoas é uma missão que exige conhecimento, dedicação e, acima de tudo, sensibilidade. Há 59 anos, o HFC Saúde cumpre esse propósito diariamente em Piracicaba, consolidando-se como uma das instituições de saúde mais importantes da cidade e da região.
Hospital filantrópico, o HFC Saúde tem papel fundamental no atendimento à população, especialmente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo de quase seis décadas, milhares de pessoas passaram por seus corredores em busca de tratamento, acolhimento e esperança. Em cada consulta, exame, cirurgia ou gesto de cuidado, o hospital reafirma seu compromisso com uma medicina que une excelência técnica, inovação e atendimento humanizado.
Mais do que oferecer assistência médica, o HFC Saúde se tornou um verdadeiro patrimônio da comunidade piracicabana. Um hospital que acompanha histórias de vida, celebra nascimentos, oferece suporte nos momentos difíceis e trabalha continuamente para garantir mais qualidade de vida à população.
Essa trajetória é construída diariamente por equipes dedicadas, que transformam conhecimento científico em cuidado e fazem da empatia e do respeito princípios fundamentais da assistência prestada. É essa combinação entre tecnologia, gestão eficiente e sensibilidade humana que faz do HFC Saúde uma referência em saúde.
“Nos últimos anos, o hospital vem ampliando investimentos em infraestrutura, inovação tecnológica e qualificação profissional, fortalecendo sua capacidade de atendimento e ampliando os serviços oferecidos à população. O último ano foi marcado por importantes conquistas que reforçam esse compromisso com a excelência”, afirmou o presidente do HFC Saúde, José Coral.
Novo HFC PED fortalece cuidado com a saúde das crianças
Entre os avanços mais recentes está a inauguração do HFC PED, nova unidade de pediatria que amplia o atendimento à saúde infantil com uma estrutura moderna, atendimento especializado e funcionamento todos os dias da semana.
O espaço foi planejado especialmente para atender às necessidades dos pequenos pacientes e proporcionar mais tranquilidade às famílias. A unidade conta com exames laboratoriais, exames de imagem e uma sala de urgência e emergência totalmente equipada, garantindo atendimento rápido e seguro.
Com ambientes acolhedores e uma equipe formada por profissionais especializados em pediatria, o HFC PED une tecnologia e humanização para oferecer um cuidado integral às crianças.
Paralelamente, o hospital também concluiu a revitalização do HFC Materno, fortalecendo ainda mais o cuidado com mães e bebês desde os primeiros momentos de vida. Com isso, o HFC Saúde passa a oferecer uma linha de cuidado integrada que acompanha as famílias desde o nascimento até a infância.
“Quando uma criança precisa de atendimento médico, o tempo, o acolhimento e a confiança fazem toda a diferença. O HFC PED nasce com essa missão: ser um lugar onde pais e filhos se sintam seguros, bem recebidos e bem cuidados”, destaca Coral.
HFC MED Terapias amplia cuidado com o desenvolvimento infantil
Outra novidade é o HFC MED Terapias, novo espaço dedicado ao desenvolvimento infantil, com atendimento especializado e abordagem multiprofissional.
A iniciativa amplia o cuidado às crianças e adolescentes por meio de acompanhamento terapêutico estruturado e humanizado, reunindo diferentes especialidades em um ambiente preparado para estimular o desenvolvimento e promover mais qualidade de vida às famílias.
Centro de Desenvolvimento Realístico fortalece formação em saúde
Investindo também na qualificação permanente dos profissionais, o HFC Saúde implantou o Centro de Desenvolvimento Realístico, um ambiente educacional de alta tecnologia que replica cenários clínicos para o treinamento seguro de profissionais e estudantes da área da saúde.
Com simuladores de alta fidelidade, o espaço permite reproduzir situações reais de atendimento, fortalecendo habilidades técnicas e comportamentais das equipes. A iniciativa contribui diretamente para ampliar a segurança do paciente e fortalecer a excelência da assistência prestada.
Avanços tecnológicos ampliam qualidade do tratamento oncológico
A busca constante por inovação também se reflete na área da oncologia. O HFC Saúde passou a contar com a moderna técnica de Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), um avanço importante no tratamento do câncer.
A tecnologia permite direcionar os feixes de radiação com alta precisão, ajustando a intensidade ao formato do tumor e preservando os tecidos saudáveis ao redor. Com isso, os tratamentos se tornam mais eficazes e com menos efeitos colaterais.
Segundo o médico radiologista Dr. Vinicius Moschini, a técnica também possibilita a redução no número de sessões de tratamento, proporcionando mais conforto e qualidade de vida aos pacientes.
Inovação no tratamento da obesidade
Outra conquista importante foi a realização do primeiro implante de balão intragástrico deglutível Allurion em Piracicaba, procedimento realizado no HFC Saúde.
A tecnologia representa uma alternativa moderna e menos invasiva no tratamento da obesidade. “O balão é ingerido pelo paciente em forma de cápsula, sem necessidade de cirurgia, endoscopia ou anestesia. Após cerca de 16 semanas, ele é naturalmente eliminado pelo organismo”, explica o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Rafael Cypriani.
Reconhecimento nacional pela excelência em gestão
A qualidade dos serviços prestados pelo hospital também foi reconhecida com a manutenção da certificação da Organização Nacional de Acreditação no nível máximo, a ONA Nível 3 – Excelência em Gestão.
Trata-se do nível mais alto de certificação hospitalar do país, que avalia critérios rigorosos relacionados à segurança do paciente, qualidade assistencial, gestão integrada e melhoria contínua dos processos.
“A manutenção da certificação ONA Nível 3 demonstra que estamos no caminho certo, investindo em gestão, inovação e, acima de tudo, no cuidado humano e integral. Esse reconhecimento é fruto do trabalho de toda a nossa equipe”, afirma José Coral.
Segurança na movimentação de pacientes com certificação inédita no país
O compromisso com a segurança assistencial também levou o HFC Saúde a alcançar um marco inédito no Brasil: a certificação ISO 12296, norma internacional que estabelece diretrizes para a movimentação segura de pacientes em instituições de saúde.
Para conquistar a certificação, o hospital iniciou em 2016 uma jornada de implantação de protocolos, capacitação de equipes e aquisição de equipamentos específicos voltados à prevenção de riscos durante a mobilização de pacientes, garantindo mais segurança tanto para os profissionais quanto para as pessoas em atendimento.
Parte fundamental desse processo foi a adoção da metodologia ergonômica MAPHO, ferramenta internacional que orienta a avaliação de riscos, a formação das equipes e o uso de tecnologias adequadas para a movimentação segura de pacientes.
A certificação reforça o compromisso do HFC Saúde com a melhoria contínua dos processos assistenciais e posiciona a instituição como referência nacional em segurança e inovação no cuidado hospitalar.
Sustentabilidade, voluntariado e impacto social
O compromisso do HFC Saúde com a comunidade também se expressa em iniciativas voltadas à sustentabilidade, responsabilidade social e ao trabalho voluntário. Ao longo do ano, cerca de 120 voluntários dedicaram mais de 4.200 horas de atuação, contribuindo para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor e humanizado, oferecendo apoio emocional, social e espiritual a pacientes e familiares.
Entre as iniciativas está o projeto “Mãos Voluntárias”, que transforma tecidos descartados do centro cirúrgico em itens reutilizáveis, como bolsas, acessórios e capas de super-heróis entregues a crianças em tratamento. A iniciativa também contribui para a redução de resíduos e já resultou na produção de mais de 3 mil itens destinados ao apoio assistencial.
O hospital também conta com a atuação dos grupos Cirurgiões e Plantadores da Alegria, que levam momentos de descontração e acolhimento aos pacientes por meio da arte do palhaço; com o projeto Cãopanheiro, que utiliza a cinoterapia para promover bem-estar emocional; e com a Assistência Religiosa, que oferece suporte espiritual respeitando a diversidade de crenças.
Outro destaque é a Casa de Apoio, criada em parceria com o Delta Supermercados, que acolhe pacientes em tratamento oncológico e nefrológico vindos de outras cidades, oferecendo conforto, estrutura e suporte durante o período de tratamento. Desde sua criação, o espaço já beneficiou mais de 9 mil pessoas.
Essas iniciativas reforçam o compromisso do HFC Saúde com um cuidado que vai além do tratamento clínico, valorizando a solidariedade, a empatia e o apoio integral aos pacientes.
Transparência e responsabilidade reconhecidas – Selo Doar
Reforçando sua atuação ética e transparente, o HFC Saúde também foi recertificado com o Selo Doar, reconhecimento concedido a organizações do terceiro setor que demonstram excelência em gestão, governança e prestação de contas.
A certificação fortalece a confiança de parceiros, doadores e da comunidade, garantindo que os recursos destinados à instituição sejam aplicados de forma responsável para ampliar e qualificar os serviços prestados à população.
Plano de saúde amplia acesso ao cuidado
Além da atuação hospitalar, o HFC Saúde também fortalece sua missão de cuidar das pessoas por meio do plano de saúde próprio da instituição.
Integrado à estrutura assistencial do hospital, o plano oferece aos beneficiários acesso a serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais, proporcionando acompanhamento contínuo e atendimento humanizado em diversas especialidades.
O plano está disponível tanto para pessoas físicas quanto para empresas, ampliando o acesso da população e de organizações da região a um modelo de cuidado que conecta prevenção, diagnóstico e tratamento com qualidade, segurança e proximidade com os pacientes.
A iniciativa reforça o compromisso do HFC Saúde em oferecer soluções completas em saúde, fortalecendo o cuidado com a comunidade e contribuindo para a promoção de mais qualidade de vida.
59 anos cuidando de histórias
Ao completar 59 anos, o HFC Saúde celebra muito mais do que uma data no calendário. Celebra milhares de vidas impactadas, histórias acompanhadas e famílias acolhidas ao longo de quase seis décadas de dedicação à saúde.
“Cada avanço tecnológico, cada reconhecimento institucional e cada novo serviço implantado reforçam um propósito que permanece o mesmo desde a fundação do hospital: cuidar das pessoas com excelência, respeito e humanidade”, afirmou o presidente do HFC Saúde.
E é com esse mesmo espírito que o HFC Saúde olha para o futuro. Continuar evoluindo, inovando e ampliando o acesso à saúde de qualidade é o caminho para que o hospital siga fazendo a diferença na vida da população de Piracicaba e de toda a região.
Porque mais do que tratar doenças, o HFC Saúde acredita no cuidado que transforma, acolhe e salva vidas todos os dias.