Faleceu dia 14/03/2026 na cidade de Piracicaba, era filha do Sr. Lucas Samuel Miguel Soares e da Sra. Juliana Barbosa de Godoy. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Guilherme Carneiroeda Sra. Adelina Macedo Carneiro, era viúva do Sr. João Casarim; deixa os filhos: Andrea Jaqueline Casarim Damiani, casada com o Sr. João José Damiani; Rosa Adelia Casarim Quiles, casada com o Sr. Atedemar Francisco Quiles; José Luiz Casarim; João Carlos Casarim, casado com a Sra. Karina Rocha Casarim; Paulo Roberto Casarim, falecido; Antonio Guilherme Casarim e Maria Aparecida Casarim Lombardi, viúva do Sr. Osmir Lombardi. Deixa netos, bisnetos, tataranetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, paraareferida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. SYDNEY TEIXEIRA

Faleceu dia 14/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. João Fernandes Teixeira. Era filha do Sr. Jose Oliveira e da Sra. Rosa Campos, falecidos. Deixa os filhos: Tania Maria Teixeira, Rosa Maria TeixeiraeJoão Fernandes Teixeira Filho casado com Rosana Santana Alves. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/03/2026 as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.