Mesmo com a temperatura amena, em torno de 21 °C, sair de casa sem proteção tornou-se praticamente impossível. Guarda-chuvas, capas e atenção redobrada viraram itens indispensáveis para quem precisou enfrentar as ruas para ir à escola ou ao trabalho.

A madrugada chuvosa que avançou pela manhã desta quinta-feira (12), mudou completamente a rotina em Piracicaba. A chuva intensa que caiu durante a noite continua de forma moderada, obrigou moradores a reorganizar a rotina logo cedo.

O impacto foi sentido principalmente no trânsito. As principais vias da cidade registraram grande lentidão, com muitos veículos circulando em meio ao piso molhado e à visibilidade reduzida. Motoristas tiveram de redobrar os cuidados para evitar acidentes em avenidas e cruzamentos mais movimentados.

A situação também afetou compromissos logo nas primeiras horas do dia. Algumas escolas e empresas ampliaram a tolerância no horário de entrada, reconhecendo a dificuldade de deslocamento enfrentada pelos moradores diante da chuva persistente.

Segundo a previsão do tempo, o cenário deve continuar ao longo do dia em Piracicaba e região. A chuva pode permanecer, mantendo o clima ameno e temperaturas próximas dos 24 °C, prolongando os efeitos de uma manhã marcada por trânsito lento, ruas molhadas e uma cidade que precisou desacelerar