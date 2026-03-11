Sr. Antonio Jacintho Grizotto
Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Davanzo Grizotto. Era filho do Sr. Escolastico Grizotto e da Sra. Rosa Gumier, falecidos. Deixa as filhas: Elizabete Aparecida Grizotto Ferreira viúva de Virginio Cesar Ferreira; Angela Maria Grizotto Muniz casada com Valdemir Donizete Muniz; Heloisa Helena Grizotto Matavelli casada com Antonio Carlos Matavelli; Claudia Regina Grizotto Camillo casada com Luiz Carlos Camillo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Roberto De Oliveira (Betinho)
Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade. Era filho do Sr. Sebastião Oliveira e da Sra. Cecilia Seguesi de Oliveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Emerson Renato Saches do Nascimento
Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade. Era filho do Sr. Manoel Francisco do Nascimento e da Sra. Sonia Maria Saches Henrique dos Santos, falecidos. Deixa filha: Karoline Garcia do Nascimento, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/03/2026 as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Gloria Da Silva Teixeira
Faleceu dia 11/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Elson José da Silva. Era filha do Sr. Manoel José da Silva e da Sra. Euphrasia Granado da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Teixeira Saksida casada com Pedro Paulo Saksida, Jorge Abilio da Silva Teixeira, falecido, Manoel José da Silva Teixeira casado com Deise da Silva Teixeira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professor: Sr. José Antonio Bacchim
Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 67 anos, filho do Sr. Antonio Bacchim, falecido e da Sra. Lucia Graciano Bacchim; deixa os filhos: David Marques Bacchim, casado com a Sra. Priscila Yanssen de Faria e Daniela Cristina Marques Bacchim, casada com o Sr. Marcelo Pancote. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal da cidade Sumaré/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de Piracicaba/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Carlos Rodrigues de Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Antonio Rodrigues de Campos e da Sra. Narciza Albano de Campos, era casado com a Sra. Marisa de Fatima Ercolin de Campos; deixa os filhos: Katia Fernanda Ercolin de Campos; Carlos Felipe Ercolin de Campos; Marcos Vinicios Ercolin de Campos; José Ricardo Ramos Rodrigues de Campos e Kaue Ramos de Campos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Juvenil Gouveia
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Antonio Gouveia e da Sra. Maria Clara Gouveia, era viúvo da Sra. Ana Maria de Oliveira; deixa as filhas: Ercilia Jussara de Oliveira Gouveia Ramalho, casada com o Sr. Florisvaldo Ramalho e Giovana Fernanda Gouveia de Souza, casada com o Sr. Edson Messias de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Lima Martins
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha do Sr. Jose Ferreira Lima e da Sra. Ana Nogueira Lima, era casada com o Sr. Paulo Henrique Martins de Camargo; deixa os filhos: Rodrigo Lima do Nascimento e Rogerio Lima do Nascimento. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Melissa Cristina do Amaral
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 44 anos, filha dos finados Sr. João Jose do Amaral e da Sra. Celina Rodrigues do Amaral, era casada com o Sr. Raul Gonçalves de Macedo; deixa o filho Victor Yago do Amaral da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nozor Neor Magrini
Faleceu dia 11/03/2026 na cidade de Charqueada, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Silenes Aparecida Sales Magrini. Era filho do Sr. Eristeu Magrini e da Sra. Ana Bacin Magrini, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Teixeira Saksida casada com Pedro Paulo Saksida, Jorge Abilio da Silva Teixeira, falecido, Manoel José da Silva Teixeira casado com Deise da Silva Teixeira. Deixa os filhos: Vitor casado com Bianca e Luís Fernando casado com Rafaela. Deixa os netos: João Miguel, Heitor e Henrique. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ocelia Caetano
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Luiz Gonzaga Caetano e da Sra. Dulcineia Rocha Penalva Caetano. Deixa o filho: Rodrigo Vacari, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.