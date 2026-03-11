Sr. Antonio Jacintho Grizotto

Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Davanzo Grizotto. Era filho do Sr. Escolastico Grizotto e da Sra. Rosa Gumier, falecidos. Deixa as filhas: Elizabete Aparecida Grizotto Ferreira viúva de Virginio Cesar Ferreira; Angela Maria Grizotto Muniz casada com Valdemir Donizete Muniz; Heloisa Helena Grizotto Matavelli casada com Antonio Carlos Matavelli; Claudia Regina Grizotto Camillo casada com Luiz Carlos Camillo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Roberto De Oliveira (Betinho)

Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade. Era filho do Sr. Sebastião Oliveira e da Sra. Cecilia Seguesi de Oliveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Emerson Renato Saches do Nascimento

Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade. Era filho do Sr. Manoel Francisco do Nascimento e da Sra. Sonia Maria Saches Henrique dos Santos, falecidos. Deixa filha: Karoline Garcia do Nascimento, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/03/2026 as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.