Sr. Armando Perez

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Luiz Perez e da Sra. Maria Azevedo Perez, era casado com a Sra. Maria Ivone Perez; deixa os filhos: Luis Fernando Perez; Celia Regina Perez Novello, casada com o Sr. Vanderlei Novello e Armando Perez Junior, falecido. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Dielton Lima dos Santos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Manoel Lima dos Santos, falecido e da Sra. Nubia dos Santos, era casado com a Sra. Nahyara Luiza da Silva Lima; deixa o filho Enzo Silva Lima, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Municipal do Distrito de Tupi, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Idalina Bartieri Nicolette

Faleceu dia 10/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Nicolette. Era filha do Sr. Antonio Bartieri e da Sra. Antonia Daniel, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Carlos Nicolette casado com Conceição Aparecida Rubio Nicolette, Francisco Aparecido Nicolette, Mauricio Jose Nicolette casado com Adriana Batagelo e Emilena Nicolette Rodrigues de Lara casada com Clovis Eduardo Rodrigues de Lara. Deixa netos, Bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.