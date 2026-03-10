A nova geração do boxe de Piracicaba mostrou força na 1ª etapa do Circuito Esporte Escolar 2026, realizada no último sábado (7), em Embu das Artes (SP). A competição reuniu centenas de atletas das categorias mirim, infantil, cadete e juvenil e teve como objetivo revelar novos talentos para a modalidade.

Representando a cidade, atletas do projeto social Em Busca de Campeões conquistaram bons resultados no evento, organizado pela Federação Paulista de Boxe em parceria com o Governo do Estado. Entre os destaques da equipe piracicabana estão Gabriel Nalin Ali, da categoria juvenil até 70 kg, e Arthur Domingues de Souza, da categoria cadete até 60 kg. Ambos venceram seus combates por superioridade técnica ainda no primeiro round.

