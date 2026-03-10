A nova geração do boxe de Piracicaba mostrou força na 1ª etapa do Circuito Esporte Escolar 2026, realizada no último sábado (7), em Embu das Artes (SP). A competição reuniu centenas de atletas das categorias mirim, infantil, cadete e juvenil e teve como objetivo revelar novos talentos para a modalidade.
Representando a cidade, atletas do projeto social Em Busca de Campeões conquistaram bons resultados no evento, organizado pela Federação Paulista de Boxe em parceria com o Governo do Estado. Entre os destaques da equipe piracicabana estão Gabriel Nalin Ali, da categoria juvenil até 70 kg, e Arthur Domingues de Souza, da categoria cadete até 60 kg. Ambos venceram seus combates por superioridade técnica ainda no primeiro round.
Segundo o gestor do projeto e chefe da delegação, Frederico Mitooka, os dois atletas começaram no boxe por meio do trabalho de iniciação esportiva realizado em escola pública da cidade.
“Arthur e Gabriel são oriundos do projeto realizado na Escola Estadual João Guidotti e se destacaram desde o início. Depois foram encaminhados para treinar na Academia On Fight, onde seguem se desenvolvendo sob o comando da treinadora Cristmi, que vem fazendo um excelente trabalho com o boxe na cidade”, afirmou.
A comissão técnica também contou com Weslley Ferreira e Rafael Calcidoni. Outros dois atletas da equipe também participaram da competição. Luis Miguel Sachetto Stinchelli empatou seu combate, enquanto Felipe Yohan Morais Pedroso, da categoria cadete até 60 kg, foi superado por pontos.
O próximo compromisso da equipe será o Campeonato Elite, previsto para o fim deste mês, em São Paulo.
Aulas gratuitas
O projeto Em Busca de Campeões oferece aulas gratuitas de boxe para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. As atividades acontecem em diferentes pontos da cidade:
- Centro Comunitário do Mário Dedini – segundas e quartas, às 19h
- Academia Gustavo Pia (Vila Boyes) – segundas e quartas, às 19h
- Academia On Fight (Morumbi) – segundas e quartas, a partir das 17h
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 98172-8515, com Frederico Mitooka.