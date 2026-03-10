A Cataguá Construtora anuncia o 1º Mega Feirão de 2026. É a melhor oportunidade para a compra da casa própria com desconto de até R$ 20 mil e condições de entrada em até 96 vezes, além da possibilidade de documentação grátis e todas as facilidades do financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida.

A ação especial de vendas é limitada: termina no dia 22 de março. Os interessados podem ir diretamente ao plantão de vendas dos empreendimentos da Cataguá Construtora – e, para facilitar a simulação do financiamento, levar documentos pessoais e comprovante de renda.

Quem possui saldo de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) também consegue verificar a utilização do recurso para compor a entrada da casa própria podendo, em alguns casos, até mesmo zerar a entrada na compra do imóvel.

Em Piracicaba, a Cataguá Construtora possui empreendimentos na planta e pronto para morar, como o bairro planejado Jardim das Oliveiras, o condomínio fechado Campo Belo e o condomínio fechado com lazer de clube Reserva Taquaral II.

CONDOMÍNIO CAMPO BELO

Localizado no bairro Jupiá, o Condomínio Campo Belo possui casas de dois dormitórios, com toda segurança de condomínio fechado e inúmeras possibilidades de lazer, com piscina adulto e infantil, playground, quadra poliesportiva, espaço food truck e muito mais. As plantas das casas variam entre 48 m² e 56 m² e todos os imóveis possuem duas vagas de garagem. Os terrenos são amplos, a partir de 160 m², permitindo a construção de uma incrível área gourmet.

Durante o feirão, o cliente tem a oportunidade de comprar o imóvel com até R$ 20 mil de desconto, além de entrada em 96x e documentação grátis no financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

RESERVA TAQUARAL II – PRONTO PARA MORAR

O Condomínio Reserva Taquaral II trouxe para a cidade um padrão único de empreendimento, com casas de fachada moderna e, principalmente, uma estrutura de lazer de clube que se tornou referência na região. São piscinas adulto e infantil, academia indoor e ao ar livre, quadra recreativa, quadra de areia, quiosque com churrasqueira, brinquedoteca e muito mais.

As casas possuem opções de dois ou três dormitórios, com suíte, em terreno amplo (a partir de 160 m²).

O Reserva Taquaral II está pronto para morar, com as últimas unidades disponíveis para venda direta com a Cataguá Construtora. Durante o feirão, as unidades podem ser adquiridas com entrada parcelada em até 96x, com documentação grátis dentro do programa Minha Casa Minha Vida ou SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Somente durante o feirão, as unidades adquiridas serão entregues com piso e muro.

JARDIM DAS OLIVEIRAS

O Jardim das Oliveiras é um bairro planejado com infraestrutura completa, localização estratégica e alto potencial de valorização. As casas possuem de 48 m² a 56 m², em terrenos amplos (a partir de 200 m²) que permitem ampliação. O empreendimento está em fase final de obras.

Consulte todas as condições e possibilidades dos feirões com nossos representantes. Para mais informações e contato comercial, acesse o site: https://materiais.catagua.com.br/primeiro-mega-feirao-do-ano.

Mais informações pelo site catagua.com.br.