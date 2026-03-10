Sr. Antonio Aparecido de Oliveira
Faleceu dia 07/03/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Antonio Oliveira e da Sra. Yolanda Rosa de Oliveira, era viúvo da Sra. Zulmira Terezinha Agostini de Oliveira; deixa os filhos: Gilmar de Oliveira Gomes, casado com a Sra. Maria do Socorro Gomes de Oliveira; Milena Caroline de Oliveira Pereira, casada com o Sr. Helder Jose da Silva Pereira e Luiz Fernando de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Cesar Antonio Martinez
Faleceu dia 07/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade. Era filho do Sr. Alexandre Martinez e da Sra. Leny da Cruz Martinez, falecidos. Deixa a irmã: Marlene Aparecida Martinez. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/03/2026 as 16:15hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Claudinea Carvalho dos Santos
Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 36 anos, filha do Sr. Jose Francisco Moreira e da Sra. Francisca Carvalho Moreira, era casada com o Sr. Cristiano Martins dos Santos; deixa o filho: Miguel Carvalho dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Deise Maria Teles de Pontes
Faleceu dia 07/03/2026, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Teles e da Sra. Francisca Teles, era casada com o Sr. Valdemiro Rodrigues de Miranda; deixa os filhos: Marcos Paulo Teles Ribeiro; Tania Aparecida de Pontes Azevedo, casada com o Sr. Paulo Roberto Monteiro Azevedo; Ana Paula Pontes, casada com o Sr. José Carlos Pontequio; Marcos Roberto, falecido; Gerson, falecido e Andre Luiz de Pontes, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Diomario dos Santos Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Jesuino dos Santos Silva e da Sra. Lisinia Sales Guimarães, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Torres da Silva; deixa os filhos: Elias dos Santos da Silva, casado com a Sra. Elisabete Aparecida Goissis da Silva; Edina dos Santos Silva; Jair dos Santos da Silva; Elis Regina dos Santos Silva Dias, casada com o Sr. Helio Pereira Dias e Elisangela dos Santos Silva. Deixa os netos: Giliadi; Ariadne; Fabio Junior; Helio; Gabriel; Ana Beatriz; Isabella e Allanys e os bisnetos: Enzo; Larissa; Bryan; Miguel; Elisa; Maria Elisa; Samuel. Deixando também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Bazilio de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade contava 73 anos, filho dos finados Sr. Elias Urbano da Silva e da Sra. Ana Bazilio da Silva, era casado com a Sra. Pedrina Barboza de Souza; deixa os filhos: Cicero Bazilio de Sousa, casado com a Sra. Marilda Aparecida Coelho de Sousa; Geovani Bazilio de Sousa, casado com a Sra. Maria Elisa Amado; Gilvanio Bazilio de Souza; Ivan Bazilio de Souza, casado com a Sra. Daniele Souza Pinheiro e Daniel Basilio de Sousa, casado com a Sra. Nayara Caroline Silva de Sousa. Deixa os netos Ivan, Thais, Matheus, Theo e Mariana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Gomes Da Silva
Faleceu dia 07/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Cicera da Silva. Era filho do Sr. Caetano Gomes da Silva e da Sra. Maria Rosa de Jesus, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/03/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jenira Natividade Verde
Faleceu dia 07/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Claudio Benedito Salvador Verde. Era filha do Sr. Daniel Natividade e da Sra. Aparecida Barbosa natividade, falecidos. Deixa os filhos: Cristiano Benedito Salvador Verde, Fabio Daniel Verde casado com Eunice Gomes da Silva Teles e Rodrigo Cesarino Verde casado com Joice Regina Lutjens. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/03/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lazara Maria de Jesus Ferreira Oliva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Castorino Castilho e da Sra. Maria Rita de Jesus, era viúva do Sr. Sebastião Ferreira de Oliva; deixa os filhos: José Benedito Aparecido Sampaio, casado com a Sra. Aparecida das Dores Campos Sampaio e Jurandir Antonio Sampaio, falecido. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lourdes Peterman
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Peterman e da Sra. Maria Caparroz Peterman; deixa os irmãos: Aparecida Peterman e João Peterman Neto, casado com a Sra. Maria Helena Reame Peterman. Deixa também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Celestina Batista
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Manuel Alves de Araujo e da Sra. Celestina Angelica da Conceição, era viúva do Sr. Jardilino de Freitas Batista. Deixa filhos, genros, noras, netos,bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Natal Antonio Vello
Faleceu dia 09/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Idames Grisotto Vello. Era filho do Sr. Natal Vello e da Sra. Emilia Castilho Vello, falecidos. Deixa os filhos: Amalia Grisotto Vello Comar casada com João Roberto Comar Junior, Tomaz Grisotto Vello casado com Leticia Lindenberg Lemos, Felipe Grisotto Vello casado com Juliana de Moura Paro Vello, Bruno Grisotto Vello casado com Claudia Regonha Suster. Deixa 5 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Olga Scanavacca Gonçalves de Oliveira
Faleceu dia 07/03/2026, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Francisco Scanavacca e da Sra. Paschoalina Melloto, era viúva do Sr. Luiz Gonçalves Alves de Oliveira; deixa os filhos: Maria Valeria de Oliveira Oss, viúva do Sr. Antonio Carlos Oss; Luis Carlos Gonçalves de Oliveira, casado com a Sra. Edna Maria Zambom Gonçalves; Maria Izilda Gonçalves de Oliveira Mesquita, casada com o Sr. Wanderley Motta Mesquita; Francisco Antonio Gonçalves de Oliveira, casado com a Sra. Adriana Negri; Roselis Aparecida Gonçalves de Oliveira Andrade, viúva do Sr. Claudio Francisco Andrade; Leniara de Lourdes Gonçalves de Oliveira; Maria Angelica Gonçalves de Oliveira; Jose Eduardo Gonçalves de Oliveira, casado com a Sra. Neusa Palmero; Paulo Roberto Gonçalves de Oliveira, casado com a Sra. Elaine Oliveira; Claudio Marcelo Gonçalves de Oliveira, casado com a Sra. Rosana Bessi de Oliveira; Rosalia Gonçalves de Oliveira Ribeiro, casada com o Sr. Francisco de Assis Motta Ribeiro, Camila Gonçalves de Oliveira e Ines Aparecida Gonçalves de Oliveira, falecida. Deixando também netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldo Emidio da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Leonidas Emidio da Silva e da Sra. Neide Martins da Silva; deixa os filhos: Anderson Rodrigo da Silva, casado com a Sra. Mariana Miranda da Silva; Andreia Fernanda da Silva Campos, casada com o Sr. Mauricio Fernando de Campos; Andressa Regina da Silva; Alan Diego da Silva, casado com a Sra. Ana Maria Esteves de Moura da Silva e Adriano Souza Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Regina Pezzato
Faleceu dia 08/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade. Era filha do Sr. Lasaro Pezzato da Sra. Maria Virginia Rizzi Pezzato, falecidos. Deixa os irmãos, Dalva, Esio, Helena. Deixa sobrinhos. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Empresário: Sr. Rodrigo da Silva
Faleceu dia 07/03/2026, nesta cidade, contava 47 anos, filho da Sra. Maria de Fatima Silva, falecida, era casado com a Sra. Gleice Marisa Rodrigues de Moura Silva; deixa os filhos: Lorena Rodrigues de Moura Silva; João Pedro da Silva e Larissa Diniz da Silva, casada com Karine Bonfim. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 10h00 às 17h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sra. Roselene Aparecida Jacinto
Faleceu dia 08/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 40 anos de idade. Era filha do Sr. Francisco Carlos Jacinto, falecido e da Sra. Maria Lopes de Souza Jacinto. Deixa os filhos: Annie Maria Jacinto Candido e Henrique Jacinto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/03/2026 as 10:30hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.