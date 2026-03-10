Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Jesuino dos Santos Silva e da Sra. Lisinia Sales Guimarães, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Torres da Silva; deixa os filhos: Elias dos Santos da Silva, casado com a Sra. Elisabete Aparecida Goissis da Silva; Edina dos Santos Silva; Jair dos Santos da Silva; Elis Regina dos Santos Silva Dias, casada com o Sr. Helio Pereira Dias e Elisangela dos Santos Silva. Deixa os netos: Giliadi; Ariadne; Fabio Junior; Helio; Gabriel; Ana Beatriz; Isabella e Allanys e os bisnetos: Enzo; Larissa; Bryan; Miguel; Elisa; Maria Elisa; Samuel. Deixando também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Francisco Bazilio de Souza

Faleceu anteontem, nesta cidade contava 73 anos, filho dos finados Sr. Elias Urbano da Silva e da Sra. Ana Bazilio da Silva, era casado com a Sra. Pedrina Barboza de Souza; deixa os filhos: Cicero Bazilio de Sousa, casado com a Sra. Marilda Aparecida Coelho de Sousa; Geovani Bazilio de Sousa, casado com a Sra. Maria Elisa Amado; Gilvanio Bazilio de Souza; Ivan Bazilio de Souza, casado com a Sra. Daniele Souza Pinheiro e Daniel Basilio de Sousa, casado com a Sra. Nayara Caroline Silva de Sousa. Deixa os netos Ivan, Thais, Matheus, Theo e Mariana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.