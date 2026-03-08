09 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Concessão de elevador, mirante e aquário não atrai interesse

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudinho Coradini/Pira1/JP
O edital foi aberto para passar o Elevador Panorâmico (foto), o Aquário Municipal e o Parque do Mirante à empresas interessadas.

 Uma situação curiosa aconteceu em Piracicaba. A prefeitura abriu um edital para passar à iniciativa privada a administração do Aquário Municipal de Piracicaba, do Parque do Mirante e do Elevador Turístico Alto do Mirante — mas ninguém apareceu interessado.

A abertura das propostas estava marcada para 24 de fevereiro de 2026, porém a concorrência nem chegou a acontecer porque nenhuma empresa se inscreveu.

O projeto previa que a empresa vencedora investisse cerca de R$ 8,2 milhões em melhorias e assumisse a gestão dos espaços por 25 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos.

O edital também permitia cobrança de ingressos no aquário e no elevador, hoje gratuitos, com valores estimados entre R$ 5 e R$ 35.

Agora, com o processo vazio, a prefeitura estuda se fará um novo edital ou mudará o modelo de concessão. Enquanto isso, fica o fato curioso: três pontos turísticos importantes da cidade e um contrato de décadas — mas nenhuma empresa quis assumir.

