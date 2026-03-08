Sra. Antonia Bellote Ravelli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 100 anos, filha dos finados Sr. Eugenio Bellote e da Sra. Anna Giacobelli, era viúva do Sr. Antonio Ravelli; deixa os filhos: Riciere Roberto Ravelli, casado com a Sra. Silvana Peruca Ravelli; Maria Angela Ravelli Lara, viúva do Sr. João Batista Rocha Lara Junior; Antonio Carlos Ravelli; Fabio Ravelli, casado com a Sra. Debora Fernanda Gustinelli Ravelli; Sueli Ravelli Fredrigo, falecida, deixando viúvo o Sr. Carlos Roberto Fredrigo e Odair Bellote Ravelli, falecido. Deixando também netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio de Padua Geraldin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Cledinor Geraldin e da Sra. Catarina Maruchi, era casado com a Sra. Tereza Teodoro da Luz Geraldin; deixa os filhos: Anderson Rogerio Geraldin, casado com a Sra. Isabel Cristina Tagliapietera Geraldin; Darcio Roberto Geraldin casado com a Sra. Gisele Nunes da Silva Geraldin e Victor Eduardo Geraldin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Djos Garcia Roque
Faleceu dia 06/03/2026 na cidade de Rio das Pedras, 38 anos de idade e era casado com a Sra. Ingrid Veridiana Braga Era filho do Sr. Pedro Simão Roque e da Sra. Katia Cristina Carvalho Roque. Deixa as filhas: Manuela de Siqueira Roque e Antonela de Siqueira Roque. O velório ocorreu dia 07/03/2026 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba das 08:00hs as 13:00hs, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre, no mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Fuzato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filho dos finados Sr. Eustachio Fuzato e da Sra. Arpalice Crivellari, era viúvo da Sra. Orides Gimenez; deixa os filhos: Dra. Maria Aparecida Fuzato Cera, casada com o Dr. Jose Carlos Cera; Professora Maria Helena Fuzato Bonin, casada com o Sr. Edson Aparecido Theodoro e Dr. Francisco Fuzato, casado com a Dra. Jordana Torri Regazzo Fuzato. Deixa os netos: Darlene, Silvio, Lucas, Flavia, Francisco, Catharina e as bisnetas: Helena, Luiza e Marina. Deixando também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Aparecido dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho dos finados Sr. Militão Antonio dos Santos e da Sra. Maria Senhora da Conceição. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonilda Aparecida Donanzan Poteche
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Egydio Donanzam e da Sra. Palmira Rocha Lima Donanzam, era casada com o Sr. Claudio Aparecido Poteche; deixa os filhos: Pitter Claudio Poteche, casado com a Sra. Alba Lucia Poteche; Micaeli Poteche Camargo, casada com o Sr. Milton de Camargo Filho e Jacqueline Tatiane Poteche, falecida. Deixa netos, sobrinha, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 16h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucia Soares Rodrigues
Faleceu dia 07/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Feliciano Rodrigues. Era filha do Sr. Benedicto Soares e da Sra. Maria Augusta, falecidos. Deixa os filhos: Milton Aparecido Feliciano Rodrigues casado com Antonia Pequeno Rodrigues, Lucinei Aparecida Feliciano Rodrigues Pereira casada com Pedro Pereira, Josmar Feliciano Rodrigues casado com Marli Rodrigues, Amauri Jose Feliciano Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/03/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luzia de Fátima Labor de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 57 anos, filha dos finados Sr. Antonio Labor de Oliveira e da Sra. Aparecida Soares de Oliveira; deixa os filhos: Raphaela Labor de Almeida; Bruna Graciana de Oliveira; Carla Cristina de Oliveira; Matheus Rodrigo de Oliveira e João Gabriel Medeiros. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria das Graças de Paula Antonio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Sebastião de Paula Antonio e da Sra. Iracema de Poian de Paula Antonio. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paschoal Dorizzotto
Faleceu dia 06/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era casado com a Sra. Nair Nalin Dorizzotto. Era filho do Sr. Henrique Dorizzotto e da Sra. Angela Gava, falecidos. Deixa os filhos: Maria Angela Dorizzotto, Maria Izabel Dorizzotto casada com Mauro Roberto Castellani, Paschoal Dorizzotto Filho casado com Glaucia Vitti Dorizzotto, Pedro Henrique Dorizzotto casado com Gabriela Horschutz Dorizzotto, Andre Dorizzotto casado com Carla D Abreu Dorizzotto. Deixa 09 netos, 02 bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/03/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Santina De Jesus Rossi Bortoletto
Faleceu dia 06/03/2026 na cidade de Saltinho, aos 98 anos de idade e era viúva do Sr. João Bortoletto, era filha do Sr. Angelo Rossi e da Sra. Antonia Frutuoso, falecidos. Deixa os filhos: Mairdes Bortoletto Furlan casada com Anésio João Furlan; João Edival Bortoletto viúvo de Santina Fortunato Bortoletto; Norberto Bortoletto; Almir Bortoletto casado com Evani Maria Fauro. Deixa netos, bisnetos, familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 07/03/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sergio Roberto Domingos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. João Domingos e da Sra. Isabel de Souza Domingos, era casado com a Sra. Eliede Gonçalves Vianna; deixa os filhos: Maiara Adrielle Vianna Alves; Pamela Vianna Domingos; Lisandra Vianna Domingos; Ana Paula Domingos e Jessica Fernanda Françoso Neves. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldemar Boccio
Faleceu dia 06/03/2026 na cidade de São Pedro, aos 69 anos de idade. Era filho do Sr. Anielo Waldemar Boccio, falecido e da Sra. Rosa Maria Boccio. Deixa, mãe, irmão, sobrinhos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 07/03/2026 na Sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba das 08:00hs as 13:00hs, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre, no mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Zuleika Pereira Araujo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Mendes Pereira e da Sra. Lazara Silveira Mendes Pereira, era casada com o Sr. Roberto Alves de Araujo; deixa os filhos: Marcelo Pereira Araujo, casado com a Sra. Regiane Aparecida Penteado Araujo; Ricardo Pereira Araujo e Marilia Pereira Araujo da Cruz, casada com o Sr. Jose Antonio da Cruz Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.