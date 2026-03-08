Faleceu ontem, nesta cidade, contava 100 anos, filha dos finados Sr. Eugenio Bellote e da Sra. Anna Giacobelli, era viúva do Sr. Antonio Ravelli; deixa os filhos: Riciere Roberto Ravelli, casado com a Sra. Silvana Peruca Ravelli; Maria Angela Ravelli Lara, viúva do Sr. João Batista Rocha Lara Junior; Antonio Carlos Ravelli; Fabio Ravelli, casado com a Sra. Debora Fernanda Gustinelli Ravelli; Sueli Ravelli Fredrigo, falecida, deixando viúvo o Sr. Carlos Roberto Fredrigo e Odair Bellote Ravelli, falecido. Deixando também netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Cledinor Geraldin e da Sra. Catarina Maruchi, era casado com a Sra. Tereza Teodoro da Luz Geraldin; deixa os filhos: Anderson Rogerio Geraldin, casado com a Sra. Isabel Cristina Tagliapietera Geraldin; Darcio Roberto Geraldin casado com a Sra. Gisele Nunes da Silva Geraldin e Victor Eduardo Geraldin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Djos Garcia Roque

Faleceu dia 06/03/2026 na cidade de Rio das Pedras, 38 anos de idade e era casado com a Sra. Ingrid Veridiana Braga Era filho do Sr. Pedro Simão Roque e da Sra. Katia Cristina Carvalho Roque. Deixa as filhas: Manuela de Siqueira Roque e Antonela de Siqueira Roque. O velório ocorreu dia 07/03/2026 na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba das 08:00hs as 13:00hs, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre, no mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.