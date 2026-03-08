A Raízen, uma das maiores empresas do setor sucroenergético do mundo, informou que avalia a possibilidade de recorrer a um processo de recuperação extrajudicial como parte de um plano para reorganizar sua estrutura financeira. A medida está sendo considerada em meio ao elevado nível de endividamento da companhia e às negociações em andamento com credores.

Em comunicado divulgado ao mercado na quarta-feira (4), a empresa anunciou que seus acionistas controladores aprovaram um aporte conjunto de R$ 4 bilhões para reforçar o caixa da companhia. A maior parte dos recursos virá da Shell, que deverá investir R$ 3,5 bilhões. O restante, cerca de R$ 500 milhões, será aportado por um veículo ligado ao empresário Rubens Ometto, fundador da Cosan.

Segundo a Raízen, o objetivo é criar um ambiente estruturado e protegido para negociar com credores financeiros e buscar uma solução consensual para o reequilíbrio de suas contas. Entre as alternativas estudadas estão a conversão de parte da dívida em participação acionária, o alongamento dos prazos de pagamento e a continuidade do plano de simplificação dos negócios da empresa.