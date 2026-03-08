“A mulher carrega uma força transformadora, capaz de cuidar, liderar e inspirar. Como médico ginecologista e obstetra, tive o privilégio de acompanhar de perto essa potência ao longo da minha vida profissional e pessoal”. A reflexão é do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, ao falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado, hoje, 8 de março.
Na Cooperativa, a presença feminina é determinante para o funcionamento e a construção de uma assistência cada vez mais humanizada. Atualmente, 85% dos postos de trabalho da Unimed Piracicaba são ocupados por mulheres, que atuam em diferentes áreas da instituição — com destaque para a enfermagem, setor em que a presença delas é, historicamente, predominante e essencial para o cuidado direto com os pacientes.
Para o dirigente, a contribuição delas vai além da competência técnica. “A sensibilidade feminina agrega valor ao cuidado em saúde. É uma energia que acolhe, organiza e fortalece equipes. Elas têm um olhar atento às necessidades do outro e isso faz toda a diferença em uma Instituição que tem como missão cuidar de pessoas”, afirmou.
A relação do médico com o universo feminino também está profundamente ligada à sua trajetória pessoal. Segundo Joussef, muitos de seus valores foram adquiridos dentro de casa. “Aprendi muito com minha mãe sobre respeito, cultura e trabalho. Esses princípios me acompanharam ao longo da vida e também na medicina. Hoje, tenho a satisfação de ver minha filha, Maria Luisa, seguir o mesmo caminho na ginecologia e obstetrícia. É motivo de orgulho perceber como as mulheres continuam transformando a medicina com competência e sensibilidade”, destacou.
Entre os médicos cooperados da Unimed Piracicaba, 25% são mulheres, profissionais que atuam em diversas especialidades médicas, como pediatria, ginecologia e obstetrícia, dermatologia, oftalmologia, anestesiologia, clínica médica e otorrinolaringologia.
Para Joussef, a presença feminina tem ampliado perspectivas e contribuído para uma medicina cada vez mais plural. “A medicina também se fortalece com a diversidade de olhares. As médicas trazem experiência, conhecimento e uma forma muito própria de conduzir o cuidado. Celebrar o Dia Internacional da Mulher é reconhecer essa contribuição diária para a saúde e para a sociedade”, finalizou.
RODA DE CONVERSA
Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e o departamento de Recursos Humanos da Unimed Piracicaba promoveram, esta semana, no auditório do Centro Administrativo da Cooperativa, o evento Semana da Mulher – Força que floresce, coragem que se refaz.
A programação contou com roda de conversa mediada pela jornalista Mara Ferraz, reunindo profissionais para refletir sobre saúde, autocuidado, carreira e protagonismo feminino 40+. Participaram do encontro a ginecologista e obstetra Adriana Valvano, a biomédica Cristiane Moura, a cardiologista Gabriela Martini, a psicóloga Letícia Klitzke, a nutricionista Keila Cardoso e a atleta e empresária Marcela Margato.
Durante o debate, a ginecologista Adriana Valvano destacou a importância de ampliar o diálogo sobre saúde feminina. “A mulher cuida de todos ao seu redor, mas muitas vezes se coloca em último lugar. Momentos como esse são fundamentais para reforçar a importância do autocuidado, da prevenção e da escuta”, destacou.
A cardiologista Gabriela Martini também ressaltou o impacto do protagonismo feminino na saúde e na sociedade. “As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço e mostrando sua capacidade em todas as áreas. Na medicina, isso se reflete em profissionais comprometidas com ciência, acolhimento e qualidade de vida”, disse.
O encontro integrou as ações internas da Cooperativa voltadas à valorização das colaboradoras e ao fortalecimento de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e participativo.