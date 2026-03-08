“A mulher carrega uma força transformadora, capaz de cuidar, liderar e inspirar. Como médico ginecologista e obstetra, tive o privilégio de acompanhar de perto essa potência ao longo da minha vida profissional e pessoal”. A reflexão é do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, ao falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado, hoje, 8 de março.

Na Cooperativa, a presença feminina é determinante para o funcionamento e a construção de uma assistência cada vez mais humanizada. Atualmente, 85% dos postos de trabalho da Unimed Piracicaba são ocupados por mulheres, que atuam em diferentes áreas da instituição — com destaque para a enfermagem, setor em que a presença delas é, historicamente, predominante e essencial para o cuidado direto com os pacientes.

Para o dirigente, a contribuição delas vai além da competência técnica. “A sensibilidade feminina agrega valor ao cuidado em saúde. É uma energia que acolhe, organiza e fortalece equipes. Elas têm um olhar atento às necessidades do outro e isso faz toda a diferença em uma Instituição que tem como missão cuidar de pessoas”, afirmou.