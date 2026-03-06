Sr. Antonio Gaiato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Pedro Sylvio Gaiato e da Sra. Maria Delgado, era casado com a Sra. Ana Maria Delfim dos Santos; deixa o filho George de Oliveira Gaiato, casado com a Sra. Cristina Gil Ventura Gaiato. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Clemente Garcia Joaquim
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Manuel Garcia Merino e da Sra. Eliza Ramos, era viúvo da Sra. Aparecida Roel Garcia; deixa os filhos: Evandro José Garcia, casado com a Sra. Liliane Cangine; Rodrigo Fernando Garcia, casado com a Sra. Michele Fabiane Trajano Garcia e Vanessa Garcia Joaquim, casada com o Sr. Sidnei Benedito. Deixa os netos: Nicole; Julia; Giovana e Isabele, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gilvam Lemes dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. José Augusto dos Santos e da Sra. Alzira Lemes dos Santos, era casado com a Sra. Rita de Cassia Honorato dos Santos; deixa os enteados: Samara Gleice Mathias de Souza; Diego Henrique Mathias; Lucas Macz Mathias e Tamires Jessica Mathias da Silva, Deixa os irmãos: Gilberto; José Arnaldo; José Carlos; Sandra dos Santos; Marilza dos Santos; Sidneia e Maria Aparecida. Deixa também cunhadas, cunhados, sobrinhos, o neto: Theo Mathias de Souza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Empresário: Sr. Harry Seckelmann
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Hans Adolpho Seckelmann e da Sra. Alzira Elza Seckelmann era viúvo da Sra. Judith Seckelmann; deixa os filhos: Ronald Seckelmann, casado com a Sra. Diná Barros Silveira Seckelmann; Eduardo Seckelmann e Robert Seckelmann, falecido. Deixa demais familiares e amigos. O corpo será transladado hoje para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcel Rodrigo Victor
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. José Antonio Victor e da Sra. Terezinha Mantellato Victor, era casado com a Sra. Raquel de Jesus Grandis Camargo. Deixa os irmãos: Sandra R. Victor Ducatti, casada com o Sr. Marcos Ducatti, Paulo Rogerio Victor; Felipe Roger Victor, casado com a Sra. Renata S. Pennachioni Victor e o enteado: Rafael Grandis Camargo. Deixa também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Pires Messiano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. José Pires Neto e da Sra. Olga Favaro Pires, era viúva do Sr. José Messiano Neto; deixa os filhos: Renata Messiano Gobbo, casada com o Sr. Donizeti Tadeu Gobbo; Catia Messiano; Cintia Messiano Christofoletti, casada com o Sr. José Roberto Christofoletti e Luiz Reinaldo Messiano, falecido. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, e os netos: Guilherme, Nicoli, Caio, Enzo, Yuri, Marissa, Leonardo, Vinicius, Felipe, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Selvino Vieira da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Felicio Vieira da Silva e da Sra. Delmira Pereira dos Santos, era casado com a Sra. Ana Pereira da Silva; deixa os filhos: Henrique Vieira da Silva, casado com a Sra. Maria das Dores Viana Vieira; José Nilson Vieira da Silva, casado com a Sra. Edite de Jesus Vieira da Silva; Maria Helena Vieira da Silva Dorante, casada com o Sr. Claudemir Dorante; Rival Pereira da Silva; Nilza Pereira da Silva Oliveira, casada com o Sr. Luiz Batista Oliveira; Santinha Pereira da Silva; Luciana Vieira da Silva e Ivanete da Silva Ferreira, casada com o Sr. José Ferreira do Nascimento. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldomiro Bueno de Camargo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Amancio Bueno de Camargo e da Sra. Maria José Rosa, era casado com a Sra. Antonia Berto de Camargo; deixa os filhos: Benedita Aparecida Bueno de Camargo Santos, casada com o Sr. João de Oliveira Santos e Sergio Luis Bueno de Camargo. Deixa os netos: João Rafael de Oliveira Santos e Nathalia de Oliveira Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.