Sr. Antonio Gaiato

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Pedro Sylvio Gaiato e da Sra. Maria Delgado, era casado com a Sra. Ana Maria Delfim dos Santos; deixa o filho George de Oliveira Gaiato, casado com a Sra. Cristina Gil Ventura Gaiato. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Clemente Garcia Joaquim

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Manuel Garcia Merino e da Sra. Eliza Ramos, era viúvo da Sra. Aparecida Roel Garcia; deixa os filhos: Evandro José Garcia, casado com a Sra. Liliane Cangine; Rodrigo Fernando Garcia, casado com a Sra. Michele Fabiane Trajano Garcia e Vanessa Garcia Joaquim, casada com o Sr. Sidnei Benedito. Deixa os netos: Nicole; Julia; Giovana e Isabele, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Gilvam Lemes dos Santos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. José Augusto dos Santos e da Sra. Alzira Lemes dos Santos, era casado com a Sra. Rita de Cassia Honorato dos Santos; deixa os enteados: Samara Gleice Mathias de Souza; Diego Henrique Mathias; Lucas Macz Mathias e Tamires Jessica Mathias da Silva, Deixa os irmãos: Gilberto; José Arnaldo; José Carlos; Sandra dos Santos; Marilza dos Santos; Sidneia e Maria Aparecida. Deixa também cunhadas, cunhados, sobrinhos, o neto: Theo Mathias de Souza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.