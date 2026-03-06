A geração Z cresceu em um mundo completamente digital. Diferentemente dos millennials, que acompanharam a transição entre o analógico e o online, ou da geração X, que precisou se adaptar à tecnologia ao longo da vida adulta, os nascidos a partir de meados dos anos 1990 já encontraram internet rápida, redes sociais consolidadas e smartphones acessíveis. Esse contexto influencia diretamente a forma como escolhem um notebook.

Mais do que uma ferramenta de trabalho, o computador portátil se tornou uma extensão da identidade. Para a geração Z, não basta que o equipamento funcione bem. Ele precisa acompanhar um estilo de vida dinâmico, conectado e visualmente orientado. Mas afinal, o que exatamente esses jovens priorizam que outras gerações não colocavam no topo da lista?

Performance para multitarefa e criação de conteúdo

Se para gerações anteriores o foco estava em tarefas como planilhas, editores de texto e navegação básica, a geração Z exige desempenho para múltiplas atividades simultâneas. É comum que um jovem esteja com várias abas abertas, plataformas de streaming rodando, editores de vídeo ativos e, ao mesmo tempo, participando de chamadas em grupo.