Mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, indicam que ele teria tentado se comunicar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no mesmo dia em que acabou preso pela 1ª vez pela Polícia Federal, em 17 de novembro de 2025.

Os registros teriam sido localizados no celular do empresário durante a investigação. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o conteúdo aponta que Vorcaro buscava atualizações sobre um possível vazamento de informações e tentava saber se havia alguma forma de impedir medidas contra ele.

As mensagens teriam sido trocadas ao longo do dia e incluíam questionamentos sobre possíveis desdobramentos do caso investigado pelas autoridades.

Contato teria ocorrido horas antes da prisão