O fundador do partido Missão e pré-candidato à Presidência da República, Renan Santos, esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (05). Ele visitou a redação do Jornal de Piracicaba. Na entrevista, ele apresentou propostas do novo partido e defendeu um endurecimento das políticas de segurança pública, prometendo uma “guerra contra o crime organizado”.

A visita faz parte de uma série de compromissos em cidades da região, como Limeira, Americana e Campinas, onde o pré-candidato tem se reunido com apoiadores e lideranças políticas locais para ampliar a presença da nova legenda.

Durante a conversa, Santos destacou que o partido Missão se posiciona no campo da direita e tem como uma de suas principais bandeiras o combate ao crime organizado. Segundo ele, o Brasil vive um cenário de impunidade que precisa ser enfrentado com mudanças na legislação penal e no sistema de cumprimento de penas.

“O Brasil é um país da impunidade. O que precisa é um choque de lei e ordem. É preciso endurecer as leis penais e garantir que quem comete crime cumpra efetivamente a pena”, afirmou. Para o pré-candidato, o enfrentamento à criminalidade deve atingir tanto o crime organizado nas periferias quanto crimes financeiros e de colarinho branco. “O combate precisa valer para todos, independentemente da posição social. O Brasil precisa mostrar que a lei vale para todos”, disse.