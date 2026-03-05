O fundador do partido Missão e pré-candidato à Presidência da República, Renan Santos, esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (05). Ele visitou a redação do Jornal de Piracicaba. Na entrevista, ele apresentou propostas do novo partido e defendeu um endurecimento das políticas de segurança pública, prometendo uma “guerra contra o crime organizado”.
A visita faz parte de uma série de compromissos em cidades da região, como Limeira, Americana e Campinas, onde o pré-candidato tem se reunido com apoiadores e lideranças políticas locais para ampliar a presença da nova legenda.
Durante a conversa, Santos destacou que o partido Missão se posiciona no campo da direita e tem como uma de suas principais bandeiras o combate ao crime organizado. Segundo ele, o Brasil vive um cenário de impunidade que precisa ser enfrentado com mudanças na legislação penal e no sistema de cumprimento de penas.
“O Brasil é um país da impunidade. O que precisa é um choque de lei e ordem. É preciso endurecer as leis penais e garantir que quem comete crime cumpra efetivamente a pena”, afirmou. Para o pré-candidato, o enfrentamento à criminalidade deve atingir tanto o crime organizado nas periferias quanto crimes financeiros e de colarinho branco. “O combate precisa valer para todos, independentemente da posição social. O Brasil precisa mostrar que a lei vale para todos”, disse.
Renan Santos também comentou o cenário político nacional e criticou a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação dele, o debate político tem sido dominado por disputas personalistas, sem foco em projetos estruturais para o país. “Hoje existe muito mais uma polarização de lideranças do que uma disputa real de propostas. O Brasil precisa discutir soluções concretas para seus problemas”, afirmou.
Na área econômica, o pré-candidato defende uma ampla reforma fiscal, com revisão de gastos públicos, benefícios fiscais e regras previdenciárias. Segundo ele, o objetivo seria reduzir o crescimento da dívida pública e reorganizar as contas do país.
“A situação fiscal do Brasil exige medidas firmes. É preciso reorganizar o orçamento, reduzir privilégios e criar espaço para investimento”, disse. A estratégia de campanha, de acordo com Santos, inclui forte presença nas redes sociais, aliada a entrevistas em veículos de comunicação tradicionais, como rádios e jornais regionais.
“Estamos rodando o país para apresentar nossas propostas e dialogar com públicos diferentes. Esse contato direto é importante para construir uma alternativa política”, afirmou.
Santos disse ainda que a pré-campanha teve início no ano passado e já incluiu viagens por diferentes regiões do país. Segundo ele, o objetivo é ampliar a presença do partido Missão e lançar candidaturas competitivas nas próximas eleições.