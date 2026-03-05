Sr. Avelino da Cruz

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. Luziano Antonio da Cruz e da Sra. Benedicta Maria de Jesuz, era casado com a Sra. Izaira Americo do Prado da Cruz; deixa os filhos: Agenor do Prado da Cruz, casado com a Sra. Angela Maria P. Carvalho da Cruz; Jose Carlos da Cruz Americo, falecido; Gilberto Americo da Cruz e Rosana Americo da Cruz Spinosi, casada com o Sr. Paulo Cesar Spinosi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Cesar Luiz Pedro

Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, Contava 72 anos, filho dos finados Sr. Luiz Jorge Pedro e da Sra. Lody Jabur Pedro; deixa o filho: Daniel Blake Pedro, a nora Lígia Banharoli e a Sra. Márcia Blake. Deixando também demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 11h30 às 12h15 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 12h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais

Sr. Edson Douglas Passari

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Jose Vanderlei Passari, falecido e da Sra. Leonor Baptista Querino Passari; deixa os filhos: Kevin Douglas Passari, casado com a Sra. Jessica Casarim Barrozo Passari e Marcela Passari, casada com o Sr. Abel Silveira Leite Junior. Deixa os irmãos Leandro Passari e Andrea Passari. Deixa também sobrinhas, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, das 07h30 às 10h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.