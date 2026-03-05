Sr. Avelino da Cruz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. Luziano Antonio da Cruz e da Sra. Benedicta Maria de Jesuz, era casado com a Sra. Izaira Americo do Prado da Cruz; deixa os filhos: Agenor do Prado da Cruz, casado com a Sra. Angela Maria P. Carvalho da Cruz; Jose Carlos da Cruz Americo, falecido; Gilberto Americo da Cruz e Rosana Americo da Cruz Spinosi, casada com o Sr. Paulo Cesar Spinosi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Cesar Luiz Pedro
Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, Contava 72 anos, filho dos finados Sr. Luiz Jorge Pedro e da Sra. Lody Jabur Pedro; deixa o filho: Daniel Blake Pedro, a nora Lígia Banharoli e a Sra. Márcia Blake. Deixando também demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 11h30 às 12h15 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 12h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sr. Edson Douglas Passari
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Jose Vanderlei Passari, falecido e da Sra. Leonor Baptista Querino Passari; deixa os filhos: Kevin Douglas Passari, casado com a Sra. Jessica Casarim Barrozo Passari e Marcela Passari, casada com o Sr. Abel Silveira Leite Junior. Deixa os irmãos Leandro Passari e Andrea Passari. Deixa também sobrinhas, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, das 07h30 às 10h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Joceli das Graças Barbosa Dick
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Zormo Barbosa da Silva e da Sra. Leonor Macari Barbosa, era viúva do Sr. Dorival Ribeiro Dick; deixa os filhos:Dorival Ribeiro Dick Junior, casado com a Sra. Jenifer Orcino Ribeiro Dick e Marcilio Ribeiro Dick Neto, casado com a Sra. Tatiane Dick. Deixa os netos Leonardo, Keite, Matheus e Lucas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Miguel Da Silva
Faleceu dia 04/03/2026 na cidade Piracicaba, aos 69 anos de idade e era casada com o Sr. José Cicero da Silva. Era filha do Sr. Antonio Miguel da Silva e da Sra. Beatriz Guedes da Silva, falecidos. Deixa os filhos: José Ronaldo da Silva casado com Roneide Maria da Silva; José Cicero da Silva Filho; José Eduardo da Silva; Maria Lucia da Silva; Maria Luciana da Silva; Angela Maria da Silva casada com Jeferson Farias. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 05/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, das 08:00hs as 13:00hs, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Apparecida Classere
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Egydio Patteti e da Sra. Victalina Brusantin, era viúva do Sr. Luiz Valentim Classere; deixa os filhos: Sueli Aparecida Classere de Oliveira, casada com o Sr. Paulo Roberto de Oliveira; Solange de Fatima Classere Gallina, casada com o Sr. Joel Norberto Gallina; Sandra Maria Classere Totta, falecida, deixando viúvo o Sr. Paulo Roberto Totta e Sergio Luis Classere, casado com a Sra. Freide Renata Mazini Classere. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Estella Zinani
Faleceu dia 05/03/2026 na cidade Piracicaba, aos 89 anos de idade e era filha do Sr. Rosindo Zinani e da Sra. Sophia Barneschi, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Moises Barbosa de Souza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Deusdete Gonçalves de Souza e da Sra. Maria Barbosa da Silva; deixa os filhos: Cleonilda de Souza; Nilson de Souza, casado com a Sra. Maria Izabel Camargo Marim de Souza; Marilza de Souza Rodrigues da Silva, casada com o Sr. Elias Rodrigues da Silva; Nelio de Souza, casado com a Sra. Adriana Dias de Souza e Marilda de Souza Said, casada com o Sr. Cleverson Said da Cruz. Deixa os netos: Tatiane, Leticia, Nathalia, Samuel, Vitoria, Lucas e os bisnetos: Fernando, Vitoria Helena e Alicia. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.