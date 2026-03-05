05 de março de 2026
CONQUISTA

Alex Madureira conquista recursos para reforma de escola

Divulgação
Deputado Alex e Renato Feder (Secretário da Educação): a iniciativa representa mais um avanço para a educação pública da cidade.
Deputado Alex e Renato Feder (Secretário da Educação): a iniciativa representa mais um avanço para a educação pública da cidade.

A Escola Estadual Dr. Samuel de Castro Neves, em Piracicaba, receberá um investimento de R$ 2,6 milhões para serviços especializados de arquitetura e engenharia visando obras de reforma e melhorias na estrutura da unidade de ensino.

O recurso foi viabilizado por meio da atuação do deputado estadual Alex Madureira junto ao Governo do Estado, com o objetivo de garantir melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar. A iniciativa representa mais um avanço para a educação pública da cidade.

Para o Deputado Alex Madureira “Investir na estrutura das nossas escolas é essencial para o  futuro dos nossos jovens e para a qualidade da educação em Piracicaba’’.

Alex Madureira e Fabrício Moura (Presidente do FDE)

