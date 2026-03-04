O Ministério da Saúde lançou um novo serviço gratuito de teleatendimento dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado ao tratamento de pessoas com problemas relacionados a jogos digitais e apostas esportivas. A iniciativa é realizada em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e deve atender até 600 pacientes por mês.

O programa conta com investimento de R$ 2,5 milhões e tem como objetivo ampliar o acesso ao cuidado em saúde mental, especialmente para pessoas que não costumam buscar atendimento presencial.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A plataforma pode ser utilizada por pessoas a partir de 18 anos, além de familiares e integrantes da rede de apoio. O cadastro funciona 24 horas por dia e segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade das informações.