04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OBRAS E SERVIÇOS

Operação tapa-buraco atende 13 vias de Piracicaba na semana

Por Redação JP1 | Prefeitura de Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
As equipes priorizam regiões estratégicas de mais urgência, como avenidas com fluxo intenso, e necessidades pontuais.
As equipes priorizam regiões estratégicas de mais urgência, como avenidas com fluxo intenso, e necessidades pontuais.

13 vias receberam serviços de tapa-buraco na última semana Entre os dias 23 a 27/02, 11 bairros foram atendidos A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, executou serviços de tapa-buraco na última semana, de 23 a 27/02, em 13 vias do município, entre avenidas e ruas. Ao todo, as equipes percorreram 11 bairros. Por meio da operação Tapa-buraco, a Pasta atende solicitações da população via SIP (Serviço de Informações à População) – 156 e vereadores, além das necessidades pontuais que as equipes verificam nas vias que percorrem

VEJA MAIS:  

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

As equipes priorizam regiões estratégicas de mais urgência, como avenidas com
fluxo intenso, e necessidades pontuais. Os serviços são executados com medição da massa aplicada por m² e padronização, realizando requadramento ao redor do buraco, preenchendo com bica corrida (conjunto de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e finalizando com a massa asfáltica, nos buracos que precisem de intervenção mais profunda.

Confira abaixo os bairros e respectivas vias atendidas: Água Branca: rua Santa Catarina Alto: rua Silva Jardim Higienópolis: rua Nova Odessa Ibirapuera: rua Igaratá Jardim Itapuã: rua Garça Parque Orlanda I: estrada Municipal Odair José Serafim Pauliceia: avenida São Paulo Santa Rosa: avenida Adiel Paes Zamith e avenida Cedral Santa Teresinha: rua Manoel Elias Zina e rua São Jorge Vila Prudente: rua Frei Cirilo Bergamasco Vila Rezende: avenida Barão de Serra Negra

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários