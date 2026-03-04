13 vias receberam serviços de tapa-buraco na última semana Entre os dias 23 a 27/02, 11 bairros foram atendidos A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, executou serviços de tapa-buraco na última semana, de 23 a 27/02, em 13 vias do município, entre avenidas e ruas. Ao todo, as equipes percorreram 11 bairros. Por meio da operação Tapa-buraco, a Pasta atende solicitações da população via SIP (Serviço de Informações à População) – 156 e vereadores, além das necessidades pontuais que as equipes verificam nas vias que percorrem

As equipes priorizam regiões estratégicas de mais urgência, como avenidas com

fluxo intenso, e necessidades pontuais. Os serviços são executados com medição da massa aplicada por m² e padronização, realizando requadramento ao redor do buraco, preenchendo com bica corrida (conjunto de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e finalizando com a massa asfáltica, nos buracos que precisem de intervenção mais profunda.