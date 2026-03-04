Quem pretende trocar de veículo este ano encontra um cenário mais diverso, e competitivo, quando o assunto é economia. O novo levantamento do Inmetro analisou 794 versões de carros zero-quilômetro comercializadas no Brasil em 2026, detalhando consumo urbano e rodoviário, eficiência energética e níveis de emissão.
Os dados fazem parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e servem como referência oficial para comparar modelos movidos a combustão, híbridos e elétricos.
Elétricos aparecem entre os mais eficientes do país
Na medição energética, os modelos 100% elétricos ganham protagonismo. O BYD Dolphin Mini está entre os destaques, com alta eficiência em km/kWh e autonomia superior a 280 quilômetros no ciclo oficial.
Outra opção urbana que figura bem na tabela é o Renault Kwid E-Tech, voltado para quem busca baixo custo por quilômetro rodado e praticidade no uso diário.
Nos elétricos, a comparação não é feita em km/l, mas sim pela relação entre energia consumida e distância percorrida, além da autonomia por carga completa.
Híbridos ampliam vantagem no trânsito urbano
Os modelos híbridos também apresentam números expressivos, especialmente em percursos urbanos. O Toyota Corolla Hybrid ultrapassa os 17 km/l na cidade, mantendo posição de destaque entre os sedãs médios.
No segmento de SUVs, o Toyota Corolla Cross Hybrid alcança média semelhante no uso urbano, conciliando espaço interno e eficiência.
A economia ocorre principalmente em congestionamentos, quando o sistema elétrico reduz o acionamento do motor a combustão.
Compactos 1.0 seguem como referência no custo-benefício
Mesmo com a eletrificação em avanço, os modelos flex com motor 1.0 continuam entre os mais econômicos quando o assunto é combustível. O Renault Kwid atinge cerca de 15 km/l na cidade com gasolina.
O Chevrolet Onix 1.0 registra médias entre 13 e 14 km/l no ciclo urbano, enquanto o Fiat Mobi 1.0 mantém desempenho próximo a 14 km/l.
Já o Volkswagen Polo 1.0 MPI combina maior espaço interno com consumo competitivo, permanecendo como alternativa equilibrada no segmento.
O que considerar antes da compra
Os resultados divulgados pelo Inmetro são obtidos em testes padronizados e podem variar conforme versão, combustível utilizado e estilo de condução. Ainda assim, o selo de eficiência energética tornou-se um critério decisivo para quem deseja reduzir despesas mensais.
A lista de 2026 evidencia três tendências claras: permanência dos compactos econômicos, consolidação dos híbridos nas cidades e crescimento consistente dos elétricos no ranking de eficiência. Para o consumidor, a informação técnica passa a ser uma aliada essencial na hora de escolher o próximo carro.