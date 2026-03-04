O texto agora será analisado pelo Senado Federal. Caso seja confirmado, o mercado de alimentos plant based deverá adaptar embalagens, campanhas publicitárias e até cardápios.

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta terça-feira (3), um projeto que proíbe produtos de origem vegetal de utilizarem termos tradicionalmente associados a alimentos de origem animal. A proposta determina que expressões como “leite” e “carne”, além de diversas variações comerciais, passem a ser exclusivas de itens submetidos à inspeção sanitária específica para produtos animais.

A proposta estabelece que palavras como manteiga, leite condensado, iogurte, requeijão, creme de leite e bebida láctea sejam reservadas apenas a produtos derivados do leite animal. O conceito de “leite” passa a ser definido como a secreção mamária de fêmeas de mamíferos, obtida conforme normas do Ministério da Agricultura e Pecuária.

No caso das carnes, a definição inclui tecidos comestíveis de animais abatidos sob inspeção veterinária, como músculos, gorduras e vísceras, sejam frescos ou processados. Assim, termos como bife, steak, hambúrguer, filé, nuggets, presunto, linguiça, bacon e torresmo tornam-se exclusivos de produtos de origem animal.

Informação clara passa a ser obrigatória

Além da restrição de nomenclaturas, o projeto obriga fabricantes e comerciantes a apresentarem informações claras, ostensivas e em língua portuguesa sobre a natureza e a composição nutricional dos alimentos. A exigência se estende à publicidade e aos pontos de venda, com a finalidade de evitar qualquer prática que possa induzir o consumidor ao erro.